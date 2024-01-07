Bu Kadronun Baş Sorumlusu Şenol Güneş’tir

Şenol Güneş geldiğinde hazır bir takım bulmuştu. İsmael’in kurduğu takımla başarıyı yakaladı. Ancak bu başarılı kadro elde tutulamadı, kilit oyuncuları takımdan ayrıldı.

Takımın kötü gidişatı, yapılan yeni transferlerle başladı. Takımdan ayrılan oyuncuların yerine alınan oyuncuların önemli bir kısmı hayal kırıklığı yarattı; isimlerini saymaya gerek yok, herkesçe malum.

Önce bir kulüpte transfer nasıl yapılır, ona bakalım:

 Teknik direktör, oyuncu ihtiyacı duyduğu mevkileri yönetime bildirir.

 Yönetimin futbolcu izleme görevlileri (Scout Ekibi) araştırmalarına başlar ve her mevki için alternatif isimler tespit eder. Bu liste teknik direktöre sunulur.

 Teknik direktör ise ekibi ile bu listeyi inceler ve en uygun bulduklarını yönetime bildirir.

Peki bu yeni oyuncuları kim transfer etti?

Ahmet Nur Çebi, konu ile ilgili her açıklamasında, bu oyuncuların tamamı için Şenol Güneş’in onayını aldıklarını söyledi. Şenol Güneş de hiçbir zaman aksini söylemedi.

Hiçbir teknik direktör, seçiminde söz sahibi olamayacağı bir kadroyu yönetmeyi kabul etmez. Kimi alırlarsa alsınlar, beni ilgilendirmez, diyemez!

Kulübün profesyonelleri ve menajerler Ahmet Nur Çebi’yi yanlış yönlendirmiş olabilir. Ahmet Nur Çebi’nin en büyük hatası, iyi bir scout ekibinin olmaması idi. Transferden sorumlu yöneticilerin ve menajerlerin verdiği bilgileri doğrulatacak bir ekibi yoktu. Kendisine sunulan listeleri doğrudan Şenol Güneş’e yönlendiriyordu. Şenol Güneş de bu listeden seçimini yapıyordu.

Dolayısıyla, bugünkü kadronun mimarı Şenol Güneş’tir!

Bugüne kadar yapılan transferlerden birine bile itiraz ettiğini hatırlayan var mı?

Şenol Güneş, bu kadronun başarılı olamayacağını ilk günden biliyordu. Bu sorumluluğu almamak için istifa etti.

Bugün Beşiktaş A Takımının geldiği durumun en önemli sorumlusu Şenol Güneş’tir. Ama ne yazık ki hep bu tartışmaların dışında tutuluyor.

Hepimiz balık hafızalıyız, biraz vakit geçtikten sonra da tekrar kurtarıcı olarak takımın başına geçmesi için gider, kendisine yalvarırız.

Milli takıma gidebilmek için, Beşiktaş’ı terk ettiğini unuttuğumuz gibi bugünleri de unuturuz…

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