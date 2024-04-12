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Bu Kadınlar Her Yerde: Son Dönemin En Popüler 15 Kadın Sanatçısı

etiket Bu Kadınlar Her Yerde: Son Dönemin En Popüler 15 Kadın Sanatçısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 13:17

Müzikleri ve özel hayatlarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren son döneme damga vurmuş 15 kadın sanatçı.

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1. Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

2. Ariana Grande - True Story

3. Tyla & Travis Scott - Water

4. Zeynep Bastık - Lan

5. Billie Eilish - What Was I Made For?

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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

7. Taylor Swift - Is It Over Now?

8. Muni Long - Hrs & Hrs

9. SZA - Kill Bill

10. Doja Cat - Paint The Town Red

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11. M Lisa - Aaraba

12. Melis Fis - Kara Kedi

13. Dua Lipa - Houdini

14. Melike Şahin - Diva Yorgun

15. Olivia Rodrigo - Vampire

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