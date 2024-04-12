Bu Kadınlar Her Yerde: Son Dönemin En Popüler 15 Kadın Sanatçısı
Bu Kadınlar Her Yerde: Son Dönemin En Popüler 15 Kadın Sanatçısı
Müzikleri ve özel hayatlarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren son döneme damga vurmuş 15 kadın sanatçı.
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1. Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun
2. Ariana Grande - True Story
3. Tyla & Travis Scott - Water
4. Zeynep Bastık - Lan
5. Billie Eilish - What Was I Made For?
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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
7. Taylor Swift - Is It Over Now?
8. Muni Long - Hrs & Hrs
9. SZA - Kill Bill
10. Doja Cat - Paint The Town Red
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11. M Lisa - Aaraba
12. Melis Fis - Kara Kedi
13. Dua Lipa - Houdini
14. Melike Şahin - Diva Yorgun
15. Olivia Rodrigo - Vampire
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