Bu İşin İçinde Bir İş Var: Çip Tasarımı ile Şirket Dolandıran Çiğdem İlgün

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'Surata kapanan telefon!'

Bu meseleyi gündemde tutan isimlerden gazeteci arkadaşım Tolga Şahin'in yeni yazısında anlattıklarına bakılırsa Çiğdem İlgün Eylül 2023 senesinde kurduğu yeni şirketiyle de çip satışı yapmış. Üstelik bunu bir üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji firmasına, Ölçsan Teknoloji'ye yapmış. Faturayı da ifadesiyle birlikte savcılığa vermiş. Peki Ölçsan kim? İ.T.Ü Ayazağa kampüsünde ARI 3 Teknokent içinde faaliyet yürüten bir firma.

Tolga'nın yazısından aynen alıntılıyorum:

'Şöyle düşünün; bir üniversite bünyesinde faaliyet göstererek teknoloji firması var olmayan bir çipe 48 milyon TL yatırıyor! Üstelik bunu kurulalı henüz iki gün olan, hakkında dolandırıcılık haberleri çıkmış birine ait bir firmadan alıyor.'

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'İmzamı taklit ettiğini bir sene önce ispatladım, kimse beni dinlemiyor.'

Çiğdem hanım tüm bu çipi 'birlikte' tasarladığını iddia ettiği hocasından bahsediyor sürekli. Prof. Dr. Bülent Oktay Akkoyunlu ile telefonda konuştum olduğu gibi aktarıyorum:

'Çiğdem benim öğrencimdir. Birlikte çalışmadık kaldı ki böyle abes bir projeden bahsetse komik duruma düşeceğini bildiğinden bana anlatmazdı. Çünkü böyle bir şey icat etmek bilimsel olarak imkansızdı. Ben bu olaydan mağdurlardan birinin bir sene önce bana ulaşmasıyla haberdar oldum. Çiğdem benim ve bir diğer akademisyen arkadaşımın imzasını taklit etmiş. Hemen Kartal Anadolu Adliye'sine gittim. Hukuki işlemleri başlattım ve imzanın bana ait olmadığı ispatlandı. Çiğdem ayrıca kaşemi de taklit etmiş. Bunu da dosyaya eklettim. Normal bir öğrenci idi, sadece mezun olduktan sonra benim ders verdiğim diğer üniversiteye de uğradığını fark ettim (Yeditepe Üniversitesi). Bana 'hocam ben de burada ders veriyorum' dedi. İnandım, gidip idareden kontrol etmek aklıma gelmedi. Hatta 'Bahçeşehir Üniversitesi'nde de ders veriyorum' dedi. Sonradan baktık ikisi de yalanmış. Fotoğraf çektirirdi beni gördükçe. Normal karşılardım meğer sosyal medyasında referans olarak kullanıyormuş.

Ancak Pelin Hanım benim hikâyede en çok şaşırdığım şey mağdurlara bizzat ulaşıp 'bu imza benim değil, bakın evraklar bunlar. Böyle bir icat olmaz' dememe rağmen bana 'Hocam bizim para ne olacak yani?' demeleri ve hala para yatırdıkları icadın gerçek olduğunu sanmaya devam etmeleri oldu'. Ha bir de bana ilk ulaşan gazeteci de siz oldunuz. Yani kimse referans gösterilen profesöre soru sormayı düşünmedi, haber yaptı. Anlamak güç'