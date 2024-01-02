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Bu İşin İçinde Bir İş Var: Çip Tasarımı ile Şirket Dolandıran Çiğdem İlgün

etiket Bu İşin İçinde Bir İş Var: Çip Tasarımı ile Şirket Dolandıran Çiğdem İlgün

Pelin Çini
Pelin Çini - yazio
02.01.2024 - 10:49

İnanın ben de sürekli bunu yazıyor olmaktan biraz utanıyorum (evet, araştırması çok keyifli) ama konumuz yine dolandırıcılık. Ne savcı ne hâkim ne emniyet mensubuyum. Yani bu meseleleri çözmek benim işim değil ancak yapabileceğim bir şey var: O da insanları uyarmak.

Ülkenin ekonomisi ortada. Her gün daha da zorlanıyoruz. Hal böyle olunca da öfkeliyiz, korkuyoruz ve panikle hareket ediyoruz. Sonucu ne oluyor? dersiniz cevap belli: Cebimizdeki para da gidiyor. O yüzden 2024 senesinin ilk yazısında da yine söylemek istiyorum: LÜTFEN BİR KİŞİYE/KURUMA/ PARA YATIRMADAN ÖNCE 40 KEZ DÜŞÜNÜN VE SORGULAYIN. 

Sorgulamak iyidir. Her ne kadar sorgulayan kişileri dokuz köyden kovsalar da (bizzat yaşadığım için biliyorum) günün sonunda gerçekler ortaya çıkar. O sebeple sorun, 'paranoyak' olarak adlandırılmayı bile göze alın, sorgulayın. Belge, evrak isteyin. Gereken yerleri arayın teyit edin ve paranızı öyle teslim edin.

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Gelelim bugünkü hikayelere; Çiğdem hanımın yeniden şirket kurduğunu geçen yazıda söylemiştim. Peki sizce bu şirket üzerinden kime ne kadar satış yapmış olabilir?

Gelelim bugünkü hikayelere; Çiğdem hanımın yeniden şirket kurduğunu geçen yazıda söylemiştim. Peki sizce bu şirket üzerinden kime ne kadar satış yapmış olabilir?

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'Surata kapanan telefon!'

Bu meseleyi gündemde tutan isimlerden gazeteci arkadaşım Tolga Şahin'in yeni yazısında anlattıklarına bakılırsa Çiğdem İlgün Eylül 2023 senesinde kurduğu yeni şirketiyle de çip satışı yapmış. Üstelik bunu bir üniversite bünyesinde faaliyet gösteren bir teknoloji firmasına, Ölçsan Teknoloji'ye yapmış. Faturayı da ifadesiyle birlikte savcılığa vermiş. Peki Ölçsan kim? İ.T.Ü Ayazağa kampüsünde ARI 3 Teknokent içinde faaliyet yürüten bir firma.

Tolga'nın yazısından aynen alıntılıyorum: 

'Şöyle düşünün; bir üniversite bünyesinde faaliyet göstererek teknoloji firması var olmayan bir çipe 48 milyon TL yatırıyor! Üstelik bunu kurulalı henüz iki gün olan, hakkında dolandırıcılık haberleri çıkmış birine ait bir firmadan alıyor.'

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'İmzamı taklit ettiğini bir sene önce ispatladım, kimse beni dinlemiyor.'

Çiğdem hanım tüm bu çipi 'birlikte' tasarladığını iddia ettiği hocasından bahsediyor sürekli. Prof. Dr. Bülent Oktay Akkoyunlu ile telefonda konuştum olduğu gibi aktarıyorum:

'Çiğdem benim öğrencimdir. Birlikte çalışmadık kaldı ki böyle abes bir projeden bahsetse komik duruma düşeceğini bildiğinden bana anlatmazdı. Çünkü böyle bir şey icat etmek bilimsel olarak imkansızdı. Ben bu olaydan mağdurlardan birinin bir sene önce bana ulaşmasıyla haberdar oldum. Çiğdem benim ve bir diğer akademisyen arkadaşımın imzasını taklit etmiş. Hemen Kartal Anadolu Adliye'sine gittim. Hukuki işlemleri başlattım ve imzanın bana ait olmadığı ispatlandı. Çiğdem ayrıca kaşemi de taklit etmiş. Bunu da dosyaya eklettim. Normal bir öğrenci idi, sadece mezun olduktan sonra benim ders verdiğim diğer üniversiteye de uğradığını fark ettim (Yeditepe Üniversitesi). Bana 'hocam ben de burada ders veriyorum' dedi. İnandım, gidip idareden kontrol etmek aklıma gelmedi. Hatta 'Bahçeşehir Üniversitesi'nde de ders veriyorum' dedi. Sonradan baktık ikisi de yalanmış. Fotoğraf çektirirdi beni gördükçe. Normal karşılardım meğer sosyal medyasında referans olarak kullanıyormuş.

Ancak Pelin Hanım benim hikâyede en çok şaşırdığım şey mağdurlara bizzat ulaşıp 'bu imza benim değil, bakın evraklar bunlar. Böyle bir icat olmaz' dememe rağmen bana 'Hocam bizim para ne olacak yani?' demeleri ve hala para yatırdıkları icadın gerçek olduğunu sanmaya devam etmeleri oldu'. Ha bir de bana ilk ulaşan gazeteci de siz oldunuz. Yani kimse referans gösterilen profesöre soru sormayı düşünmedi, haber yaptı. Anlamak güç'

Yorumum ve Tolga'dan gelen son gelişme:

Yorumum ve Tolga'dan gelen son gelişme:

Akkoyunlu'nun aranmamış olmasına şaşırmadım da Ölçsan isimli teknoloji firmasının bir profesörün imzasını taklit eden birinin icadına 48 milyon TL yatırmasını anlamıyorum... Siz?

Bu arada Ölçsan Teknoloji, Gazeteci Tolga Şahin’e ulaşmış ve Çiğdem’in kestiği toplam 60 milyon TL’lik iki fatura olduğunu ancak kendilerinden habersiz yapılan bu işlemler için noter aracılığıyla ihtarname çektiklerini, vergi dairesine usulsüz işlemle ilgili bildirimde bulunduklarını ve dolandırıcılık suçlamasıyla savcılığa gittiklerini belirtmiş. Firma gerekli belgeleri de sunmuş, Çiğdem ise, elinde kodlarının kullanıldığına dair belge olduğunu söylemesine rağmen belgeyi bir türlü göndermemiş. Ayrıca Çiğdem, yazılım konusunda anlaştıklarını, donanım konusunda anlaşamayınca faturayı iptal ettiklerini belirtiyor.

Bu iş daha çok su kaldıracak anlaşılan!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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