“Bu İlişki Nereye Gidiyor?”un Cevabını Almak İçin Sorabileceğin Sorular
Flört dönemi uzadıkça, kafalar karıştıkça hepimizin kafasında aynı soru belirir: 'Bu ilişki nereye gidiyor?' Evlilik mi? Ciddi ilişki mi? Öylesine bir şey mi? Bunu bazen direkt olarak soramayabiliriz. İşte tam o anlarda ilişkinin nereye gittiğini öğrenmek için partnerine sorabileceğin soruları derledik!
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1. "Bu ilişkide seni en çok ne mutlu ediyor?"
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2. "İkimiz için en büyük ortak hedefin ne?"
3. "Birlikte yaşlanma fikrine nasıl bakıyorsun?"
4. "Sence ilişkiyi uzun ömürlü yapan şey nedir?"
5. "İlişkide aşk mı daha önemli yoksa arkadaşlık mı?"
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6. "İlişkimizde seni en çok ne zorluyor?"
7. "Hayatında biriyle gerçekten ne zaman bağ kurduğunu hissettin?"
8. "Bu ilişkiyi birkaç yıl sonra nerede görüyorsun?"
9. "Evlenmeyi düşünüyor musun?"
10. "İlişkide özgürlük senin için ne ifade ediyor?"
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11. "Aramızdaki güven artıyor mu?"
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