“Bu İlişki Nereye Gidiyor?”un Cevabını Almak İçin Sorabileceğin Sorular

Bu soru, sadece evlilik veya birlikte yaşamak gibi somut gelecek planlarını değil, aynı zamanda zihinsel olarak seninle aynı sayfada olup olmadığını gösterir. Hayal ettiği gelecekte senin bir yerin var mı? Seni o hayata dahil ediyor mu, yoksa seninle olan ilişkisi sadece “şu an”a mı sıkışmış? Bu soruyla uzun vadeli bağlılık anlayışını ölçebilirsin.