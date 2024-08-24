Bu İçerikte Henüz Yaz Tatiline Çıkmamış Olanların Rota Oluşturmasına Yardımcı Oluyoruz!

Kaş, Türkiye'nin en iyi dalış noktalarından biri. Temiz ve berrak suları, su altı dünyasını keşfetmek isteyenler için ideal. Kaş'ın merkezinde yer alan butik villalarda konaklayarak hem doğayla iç içe olabilirsiniz hem de gece hayatının tadını çıkarabilirsiniz. Kaş’ın çevresindeki Kekova Adası’na tekne turu yaparak, batık şehri görebilir ve yüzme molaları verebilirsiniz. Ayrıca, Kaş’ın tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparak, eşsiz manzaralar eşliğinde doğa ile baş başa kalabilirsiniz.