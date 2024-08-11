Bu İçeriği Örnek Alın: Bütün Tartışmalara Rağmen İlişkisi Sarsılmayanların Yaptığı 10 Şey
Bu İçeriği Örnek Alın: Bütün Tartışmalara Rağmen İlişkisi Sarsılmayanların Yaptığı 10 Şey
İlişkilerde dayanıklık ve sarsılmazlık her ilişkide farklılık gösterir ama ilişkilerin ortak noktaları vardır ve bu noktalar herkes için aynı önemi taşır. İşte her şeye rağmen dimdik ayakta duranların sırları:
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1. Birbirlerine karşı hep empati kurarlar.
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2. Birbirlerine karşı açık olurlar.
3. Birlikte zaman geçirmeye önem gösterirler!
4. Ne yaşanırsa yaşansın her zaman birbirlerine karşı saygılı olurlar.
5. İlişkilerinde her zaman bir esneklik vardır.
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