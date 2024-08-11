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Bu İçeriği Örnek Alın: Bütün Tartışmalara Rağmen İlişkisi Sarsılmayanların Yaptığı 10 Şey

etiket Bu İçeriği Örnek Alın: Bütün Tartışmalara Rağmen İlişkisi Sarsılmayanların Yaptığı 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 23:46

İlişkilerde dayanıklık ve sarsılmazlık her ilişkide farklılık gösterir ama ilişkilerin ortak noktaları vardır ve bu noktalar herkes için aynı önemi taşır. İşte her şeye rağmen dimdik ayakta duranların sırları:

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1. Birbirlerine karşı hep empati kurarlar.

İlişkilerdeki tartışmaları çözmek ve partnerinizin duygularını anlamak için empati kurma becerisi çok önemlidir. Birbirine karşı göstereceğiniz anlayış, ilişkinizin temelini oldukça sağlam kurmanızı sağlar.

2. Birbirlerine karşı açık olurlar.

İlişkilerde samimiyet ve açıklık, ilişkinin temel taşlarından biridir. Sorunlarınızı partnerinize her zaman en detaylı şekilde ifade edin ve problemlere ortak bir şekilde çözüm üretin.

3. Birlikte zaman geçirmeye önem gösterirler!

Ortak aktiviteler yapmak ve birlikte zaman geçirmek sizi birbirinize bağlayan en temel bağdır. Ayrıca birlikte geçirilen keyifli zamanlar tartışmaların etkisini de azaltır.

4. Ne yaşanırsa yaşansın her zaman birbirlerine karşı saygılı olurlar.

Karşılıklı saygı gösterilen bir ilişki, çiftlerin olmazsa olmazıdır. Partnerin duygularına, sınırlarına, seçimlerine kısaca hayatına saygı göstermek, tartışmaları daha yapıcı hale getirir.

5. İlişkilerinde her zaman bir esneklik vardır.

Çözüm bulma sürecinin güçlü olabilmesi için partnerinizle birbirinize karşı esnek olmalısınız. İlişkide ortaklaşa olarak verdiğiniz kararların esnemesi de yine ikinize bağlı olarak değişebilir.

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6. Birbirlerine olan bağları hep çok güçlü olur.

İlişkilerde bağlılık, çiftler arasındaki güven duygusunu pekiştirir. Zor zamanlarınızda birbirinize olacağınız destek ve yardımlaşma, ilişkiye olan bağlılığınızı arttırır.

7. Kendilerine ait ortak bir hedefleri olur.

İlişkilerde ortak hedefler belirlemek ve bunlar üzerinde birlikte çalışmak, çiftler arasındaki gelecek kaygısını azaltır. Birlikte hedeflerinize doğru yürümek, ilişkinizi sapasağlam kılar.

8. Affedici olurlar...

İlişkilerde tartışmalar ve kavgalar kaçınılmazdır, bu da doğal olarak oldukça normaldir. Ancak affedip önünüze baktıysanız, o konuyu sürekli tekrarlayıp partnerinizle tekrar aranızın bozulmasına izin vermemelisiniz...

9. Kendi bireysel gelişiminiz de en az ilişkiniz kadar önemlidir.

Her iki tarafın da bireysel olarak kendi kişisel gelişimine odaklanması, ilişkinin sağlığını arttırabilir. Kendi kişisel hedefinizi ve mutluluğunuzu ön plana koymak sizi asla bencil yapmaz, aksine ilişkiden aldığınız hazzı arttırır.

10. Espri anlayışınız da birbirinize uyuyorsa tadından yenmez...

İlişkide mizah ve espri anlayışı, en az bahsettiğimiz dokuz madde kadar önem taşır. Partnerinizi güldürebilmek ya da en küçük bir şeyde bile mutluluğu bulmak, bu ilişkiden aldığınız keyfi on katına çıkarır.

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