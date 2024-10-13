Bu Hafta Sonu Kendimize Vakit Ayırıyoruz! Evde Deneyebileceğin Yapması Keyifli 12 Tatlı Tarifi

Sıcak bir çayın yanında nefis, pofuduk vanilyalı muffin’lere kim hayır diyebilir? Philips Çift Hazneli Airfryer ile kısa sürede mükemmel kabaran muffin’ler yapmak çok kolay. Hem de istediğin kıvama göre ayarlayabileceğin pişirme özellikleriyle!
Vanilyalı Muffin Malzemeler:
Yapılışı:
1. İlk olarak yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, köpük köpük olana kadar çırpın. Bu adım muffin’lerin kabarması için çok önemli! Şeker tamamen eridiğinde, sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.
2. Un, kabartma tozu, vanilin ve bir tutam tuzu başka bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek spatula yardımıyla hafifçe karıştırın. Bu noktada fazla karıştırmamaya dikkat edin ki muffin’ler kabarık ve hafif olsun.
3. Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Dilerseniz üzerine damla çikolata veya kuru meyve serpiştirebilirsiniz.
4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayın ve muffin’leri 15-20 dakika pişirin. Muffin’lerin üzeri hafif kızardığında ve içine batırdığınız kürdan temiz çıktığında hazır demektir!
Frambuazlı Tart Malzemeler:
Tart Hamuru İçin:
Dolgu İçin:
1. Un ve soğuk tereyağını bir kaba alıp parmak uçlarınızla ufalayarak kum kıvamına getirin. Şeker ve yumurtayı ekleyin, gerektiğinde hamuru toparlamak için bir-iki yemek kaşığı soğuk su ilave edin. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.
2. Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgah üzerinde ince bir şekilde açın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Hamurun kenarlarını hafifçe yükselterek tart kalıbı formu verin.
3. Taze frambuazları bir kaseye alın, üzerine toz şeker, mısır nişastası ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Frambuaz karışımını hamurun üzerine yayın.
4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve tartı 20-25 dakika pişirin. Hamur altın sarısı bir renk alıp frambuazlar iyice yumuşadığında tartınız hazır!
5. Pişen tartı soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya yanında çırpılmış krema ile servis edebilirsiniz.
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