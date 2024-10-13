Bu Hafta Sonu Kendimize Vakit Ayırıyoruz! Evde Deneyebileceğin Yapması Keyifli 12 Tatlı Tarifi

Limonlu Cheesecake Malzemeler:

100 gr yulaflı bisküvi

50 gr tereyağı (eritilmiş)

Yarım su bardağı fındık (robottan geçirilmiş)

2 paket labne peyniri (400 gr)

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta

1 paket krema (200 ml)

3 yemek kaşığı un

1 adet limon kabuğu rendesi

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet limon suyu

1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

1. İlk olarak, fındık ve yulaflı bisküvileri robottan geçirip un haline getirin. Ardından, eritilmiş tereyağını bu karışıma ekleyip iyice harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine pişirme kağıdını yerleştirin ve bu karışımı bastırarak tabanı oluşturun.

2. Başka bir kapta labne peynirini mikser yardımıyla çırpın. Krema, toz şeker, yumurta, vanilya, un ve limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Kremayı tabanın üzerine dökün ve Airfryer’ın diğer haznesinde pişirmeye başlayın.

3. Ayrı bir tencerede su, nişasta, toz şeker ve limon suyunu çırpın. Limon kabuğunu da ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin. Sos koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğurken kabuklanmaması için ara sıra karıştırın.

4.

Philips Çift Hazneli Airfryer’da cheesecake’inizi ortalama 150°C’de yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Soğumasını bekleyin ve üzerini limon sosuyla kaplayın.

Cheesecake’inizi bir gece buzdolabında dinlendirin veya vaktiniz yoksa birkaç saat dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!