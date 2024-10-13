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Bu Hafta Sonu Kendimize Vakit Ayırıyoruz! Evde Deneyebileceğin Yapması Keyifli 12 Tatlı Tarifi

etiket Bu Hafta Sonu Kendimize Vakit Ayırıyoruz! Evde Deneyebileceğin Yapması Keyifli 12 Tatlı Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 20:31

Kendimize biraz zaman ayırmak için harika bir hafta sonu planı yapmaya ne dersin? Bu hafta sonu evde yapabileceğin, hazırlaması da yemesi kadar keyifli 12 farklı tatlı tarifiyle mutfakta bolca vakit geçireceğiz. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer’ın yardımıyla aynı anda iki farklı tatlı yapabilir, hem vaktinden tasarruf eder hem de tatlı keyfini ikiye katlayabilirsin! Hadi başlayalım!

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1. Çikolatalı Sufle ve Tarçınlı Elma Dilimleri

1. Çikolatalı Sufle ve Tarçınlı Elma Dilimleri

Hafta sonuna sıcacık ve akışkan bir çikolatalı sufleyle başlamak gibisi yoktur! 

Çikolatalı Sufle Malzemeler:

  • 100 g bitter çikolata

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı un

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Bitter çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

2. Ayrı bir kapta yumurtaları şekerle çırpın. Çikolatalı karışımı ekleyin ve güzelce karıştırın.

3. Unu ve tuzu da ekleyip, karışımı homojen hale getirin.

4. Karışımı sufle kaplarına dökün ve Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de 10-12 dakika pişirin.Küçük haznede ise elma ve tarçın kokusuyla yumuşacık bir kek seni bekliyor!

Tarçınlı

 Elma Dilimleri Malzemeler:

  • 2 elma

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • Bir avuç ceviz içi

Yapılışı:

1. Elmaları ince dilimler halinde kesin ve bir kaseye alın.

2. Üzerine bal ve tarçın ekleyip iyice karıştırın.

3. Cevizleri iri parçalar halinde kırıp karışıma ekleyin.

4. Küçük hazneye yerleştirin ve 180 derecede 10-15 dakika pişirin. Elmalar hafif kızarıp yumuşamalı.

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde, hem yoğun çikolatalı bir sufle hem de hafif ve tarçın aromalı elma dilimlerini aynı anda hazırlayabilirsiniz. Mutfaktaki vakit kısalırken, lezzetler ikiye katlanıyor!

2. Browni ve Cevizli Kurabiye

2. Browni ve Cevizli Kurabiye

Büyük hazne tam da bol çikolatalı, içi nemli bir browni için ideal. 180 derecede 12 dakika gibi kısa bir sürede browni hazır! Peki, bu arada küçük hazneyi nasıl değerlendirebiliriz? Mis kokulu cevizli kurabiyelerle tabii ki! 

Browni Malzemeler:

  • 200 g bitter çikolata

  • 150 g tereyağı

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • Bir tutam tuz

Yapılışı:

1. Bitter çikolatayı tereyağı ile birlikte eritin.

2. Yumurtaları ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

3. Çikolatalı karışımı ekleyip karıştırın. Ardından un, vanilya ve tuzu da ekleyin.

4. Hazırladığınız karışımı büyük hazneye uygun bir kaba dökün.

5. 180 derecede 12-15 dakika pişirin. İçi nemli kalacak şekilde pişmesini sağlayın.

Cevizli Kurabiye Malzemeler:

  • 125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • 1 yumurta

  • 2,5 su bardağı un

  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı:

1. Tereyağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

2. Yumurtayı ekleyip karıştırın.

3. Unu azar azar ekleyin ve yumuşak bir hamur elde edin.

4. Son olarak dövülmüş cevizleri ekleyin ve hamuru küçük toplar halinde yuvarlayın.

5. Küçük hazneye yerleştirin ve 160 derecede 10-12 dakika pişirin. Kurabiyeler hafif kızarana kadar pişmeli.Philips Çift Hazneli Airfryer’ın sıcaklığı eşit dağıtan teknolojisi sayesinde browni mükemmel kıvamda pişerken, küçük haznede kurabiyeler çıtır çıtır olacak.

3. Klasik Limonlu Cheesecake

3. Klasik Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake Malzemeler: 

  • 100 gr yulaflı bisküvi

  • 50 gr tereyağı (eritilmiş)

  • Yarım su bardağı fındık (robottan geçirilmiş)

  • 2 paket labne peyniri (400 gr)

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 2 adet yumurta

  • 1 paket krema (200 ml)

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 1 su bardağı su

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 5 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 adet limon suyu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Yapılışı:

   1.  İlk olarak, fındık ve yulaflı bisküvileri robottan geçirip un haline getirin. Ardından, eritilmiş tereyağını bu karışıma ekleyip iyice harmanlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın geniş haznesine pişirme kağıdını yerleştirin ve bu karışımı bastırarak tabanı oluşturun.

2. Başka bir kapta labne peynirini mikser yardımıyla çırpın. Krema, toz şeker, yumurta, vanilya, un ve limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Kremayı tabanın üzerine dökün ve Airfryer’ın diğer haznesinde pişirmeye başlayın.

3. Ayrı bir tencerede su, nişasta, toz şeker ve limon suyunu çırpın. Limon kabuğunu da ekleyerek orta ateşte karıştırarak pişirin. Sos koyulaştığında altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğurken kabuklanmaması için ara sıra karıştırın.

4. 

Philips Çift Hazneli Airfryer’da cheesecake’inizi ortalama 150°C’de yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Soğumasını bekleyin ve üzerini limon sosuyla kaplayın.

Cheesecake’inizi bir gece buzdolabında dinlendirin veya vaktiniz yoksa birkaç saat dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz!

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliği ile mutfakta harikalar yaratmak işte bu kadar basit!

4. Vanilyalı Muffin ve Frambuazlı Tart

4. Vanilyalı Muffin ve Frambuazlı Tart

Sıcak bir çayın yanında nefis, pofuduk vanilyalı muffin’lere kim hayır diyebilir? Philips Çift Hazneli Airfryer ile kısa sürede mükemmel kabaran muffin’ler yapmak çok kolay. Hem de istediğin kıvama göre ayarlayabileceğin pişirme özellikleriyle!

Vanilyalı Muffin Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 2 su bardağı un

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

  • İsteğe göre: Damla çikolata ya da kuru meyve

Yapılışı:

1. İlk olarak yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, köpük köpük olana kadar çırpın. Bu adım muffin’lerin kabarması için çok önemli! Şeker tamamen eridiğinde, sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpmaya devam edin.

2. Un, kabartma tozu, vanilin ve bir tutam tuzu başka bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyerek spatula yardımıyla hafifçe karıştırın. Bu noktada fazla karıştırmamaya dikkat edin ki muffin’ler kabarık ve hafif olsun.

3. Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Dilerseniz üzerine damla çikolata veya kuru meyve serpiştirebilirsiniz.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 180°C’ye ayarlayın ve muffin’leri 15-20 dakika pişirin. Muffin’lerin üzeri hafif kızardığında ve içine batırdığınız kürdan temiz çıktığında hazır demektir!

Frambuazlı Tart  Malzemeler:

Tart Hamuru İçin:

  • 1,5 su bardağı un

  • 100 gr tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 adet yumurta

  • 1-2 yemek kaşığı soğuk su (gerektiğinde)

Dolgu İçin:

  • 200 gr taze frambuaz

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

1. Un ve soğuk tereyağını bir kaba alıp parmak uçlarınızla ufalayarak kum kıvamına getirin. Şeker ve yumurtayı ekleyin, gerektiğinde hamuru toparlamak için bir-iki yemek kaşığı soğuk su ilave edin. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dakika dinlendirin.

2. Dinlenen hamuru un serpilmiş tezgah üzerinde ince bir şekilde açın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. Hamurun kenarlarını hafifçe yükselterek tart kalıbı formu verin.

3. Taze frambuazları bir kaseye alın, üzerine toz şeker, mısır nişastası ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Frambuaz karışımını hamurun üzerine yayın.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’ye ayarlayın ve tartı 20-25 dakika pişirin. Hamur altın sarısı bir renk alıp frambuazlar iyice yumuşadığında tartınız hazır!

5. Pişen tartı soğuttuktan sonra üzerine pudra şekeri serpebilir veya yanında çırpılmış krema ile servis edebilirsiniz.

5. Çilekli Tartolet ve Tahinli Kek

5. Çilekli Tartolet ve Tahinli Kek

Çilekli Tartolet Malzemeler:

  • 1 paket hazır tart hamuru

  • 200 g krema

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 200 g taze çilek

1. Hazır tart hamurunu küçük hazneye yerleştirin ve 180 derecede 10 dakika ön pişirme yapın.

2. Kremayı bir kapta çırpın ve pudra şekeri ile vanilyayı ekleyin.

3. Tart hamuru soğuduktan sonra kremayı üzerine sürün ve çilekleri dilimleyerek yerleştirin.

4. Tartoleti 160 derecede 8 dakika daha pişirin ve üzerindeki çileklerin hafifçe pişmesini sağlayın.

Klasik tatlardan vazgeçemeyenler için tahinli kek mükemmel bir seçenek.

Tahinli Kek Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı tahin

  • 1/2 su bardağı pekmez

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • Bir tutam susam

Yapılışı:

1. Yumurta, tahin, pekmez ve sıvı yağı bir kapta iyice çırpın.

2. Un ve kabartma tozunu ekleyip homojen bir karışım elde edin.

3. Karışımı büyük hazneye yerleştirdiğiniz bir kek kalıbına dökün ve üzerine susam serpin.

4. 180 derecede 20-25 dakika pişirin. Kek kabarıp üzeri kızarana kadar pişirmeye devam edin.

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6. Ayva Tatlısı

6. Ayva Tatlısı

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ayva, bu tarifle tatlı bir yolculuğa çıkıyor!

 Ayva Tatlısı Malzemeler:

  • 2 adet orta boy ayva

  • 2 su bardağı su

  • 8 çorba kaşığı toz şeker

  • 2 çorba kaşığı pekmez

Yapılışı:

1. İlk olarak ayvaları güzelce soyun ve ikiye kesin. Çekirdekli kısımlarını dikkatlice temizleyerek ortalarını oyun. Bu işlem, tatlınızın lezzetini artıracak!

2. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini çıkarın ve hazırladığınız ayvaları hazneye yerleştirin. Ayvaların güzel bir şekilde dizilmesi, pişirme sürecinde her birinin eşit pişmesini sağlayacak.

3. İki bardak suyu bir kapta pekmezle karıştırın ve bu karışımı ayvaların üzerine dökün. Her bir ayvanın ortasına 2 çorba kaşığı toz şeker koyarak tatlılığını artırın.

4. Hazneyi yerine yerleştirerek 200°C’de 30 dakika pişirmeye ayarlayın. Pişirmenin 15. dakikasında hazneyi çekip ayvaları nazikçe ters çevirin. Bu, her iki tarafın da eşit şekilde pişmesini sağlayacak.

5. Dereceyi 180°C’ye indirip pişirmeye devam edin. Son 5 dakikada ayvaları tekrar çevirin ve aromaların tamamen içe geçmesini bekleyin.

6. Ayvalar piştikten sonra haznede soğuyuncaya kadar bekletin. Ardından tatlı tabaklarına alarak ılık veya soğuk servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine kaymak veya dondurma koyabilirsiniz.

7. Hindistan Cevizli Kurabiye ve Sütlaç

7. Hindistan Cevizli Kurabiye ve Sütlaç

Hindistan cevizi ile zenginleşen bu kurabiyeler, çay saatlerinize veya gün içinde keyifli atıştırmalık olarak harika bir alternatif sunuyor! 

Hindistan Cevizli Kurabiye Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 su bardağı hindistan cevizi

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1/2 paket vanilin

  • 1 adet yumurta

Yapılışı: 

1. Derin bir kapta yumurta, toz şeker ve sıvı yağı çırpın. Ardından un, hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek yoğurun. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.

2. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. İsterseniz üstlerine biraz daha hindistan cevizi serpebilirsiniz.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini 180°C’ye ayarlayın. Kurabiyeleri hazneye yerleştirip 10-12 dakika pişirin. Üstleri hafifçe kızardığında kurabiyeleriniz hazır demektir!

Sütlaç, herkesin sevdiği klasik bir tatlı.

Sütlaç  Malzemeler:

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

1. Öncelikle pirinci yıkayıp süzün. Ardından, 2 su bardağı su ile birlikte bir tencereye alın. Pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin.

2. Yumuşayan pirinçlerin üzerine 3 su bardağı sütü, toz şekeri ve vanilini ekleyin. Karışımı kaynatın ve ardından kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

3. Hazırladığınız karışımı kapların içine dökün.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pişirme haznesini 180°C’ye ayarlayın ve sütlacı 20-25 dakika pişirin. Üstü hafif kızardığında sütlaçınız hazır!

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