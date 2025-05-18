Bu Davranışlara Göre Sen Gerçekten İyi misin?

Birçok insan, kendilerini iyi hissetmek için başkalarına yardım etmeye çalışır. Ancak, bu her zaman sağlıklı bir yaklaşım olmayabilir. Kendinizi başkalarına yardım etmekten çok yorgun hissediyorsanız, belki de biraz zaman ayırıp kendinize bakmanız gerekiyordur. Kendinize bakmak, sadece fiziksel sağlığınızı değil, aynı zamanda ruhsal sağlığınızı da kapsar. Bir diğer önemli nokta ise, başkalarının ne düşündüğünü çok fazla önemsememektir. Kendinizi başkalarının beklentilerine göre şekillendiriyorsanız, bu durum sizin gerçekten iyi olup olmadığınızı belirlemekte zorluk çıkarabilir. Kendinize olan inancınızı ve değerinizi başkalarının görüşlerine bağlamak yerine, kendi değerlerinize ve hedeflerinize odaklanmayı deneyin.

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