Bu Ay En Çok Hangi Şarkıları Dinledik: İşte Listelerimizden Bir Türlü Düşmeyen 13 Şarkı
Bu Ay En Çok Hangi Şarkıları Dinledik: İşte Listelerimizden Bir Türlü Düşmeyen 13 Şarkı
Bu ay en çok hangi şarkıların dinlendiğini merak edenler için listemiz hazır! iyi dinlemeler!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Defkhan & NELLIE & Fredo - Kapak Olsun
2. M Lisa - Araba
3. Sefo - Kapalı Kapılar
4. Lvbel C5 - Doğuştan Beri Haklıyım
5. Emrah Karaduman & Merve Özbey - Bir İmkansız Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Hande Yener - Sopa
7. Melis Kar - Yatıya
8. Amo988 - Yüreğim Ağlar
9. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
10. KÖFN & Simge - Yakışıklı
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun
12. Canbay & Wolker feat. Heijan & Muti - Bertaraf
13. Semicenk - Batık Gemi
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın