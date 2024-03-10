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Bu Ay En Çok Hangi Şarkıları Dinledik: İşte Listelerimizden Bir Türlü Düşmeyen 13 Şarkı

etiket Bu Ay En Çok Hangi Şarkıları Dinledik: İşte Listelerimizden Bir Türlü Düşmeyen 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
10.03.2024 - 14:04

Bu ay en çok hangi şarkıların dinlendiğini merak edenler için listemiz hazır! iyi dinlemeler!

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1. Defkhan & NELLIE & Fredo - Kapak Olsun

2. M Lisa - Araba

3. Sefo - Kapalı Kapılar

4. Lvbel C5 - Doğuştan Beri Haklıyım

5. Emrah Karaduman & Merve Özbey - Bir İmkansız Var

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6. Hande Yener - Sopa

7. Melis Kar - Yatıya

8. Amo988 - Yüreğim Ağlar

9. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

10. KÖFN & Simge - Yakışıklı

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11. Ebru Yaşar & Siyam - Yoksun

12. Canbay & Wolker feat. Heijan & Muti - Bertaraf

13. Semicenk - Batık Gemi

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