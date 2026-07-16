Bu Aralar En Çok Düşündüğün Şey Ne?
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Son zamanlarda sen de durduk yere dalıp gidiyor musun? Böyle dışarıdan her şey normalmiş gibi ama kafanın içinde sürekli bir şeyler dönüp duruyor ya… Belki birini düşünüyorsun, belki geleceği... Merak etme, hepimiz biraz öyleyiz.
Hadi gel, birkaç soruya cevap ver; bakalım bu aralar aklına en çok hangi konu takılıyor?👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu aralar üstüne fazla düşündüğün şeyler genelde ne oluyor?
2. Gelecekle ilgili düşünceler seni sık sık meşgul ediyor mu?
3. Bir arkadaşın “Nasılsın?” diye sorsa en dürüst cevabın ne olurdu?
4. Peki, gece yatağa girdiğinde zihnin genelde ne yapıyor?
5. Günlük stresini yönetmek için herhangi bir rutinin var mı?
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6. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım! Hangisi mentali toplaman için sana yardımcı olur?
7. Şu an ruh halini en iyi anlatan hava durumu hangisi?
8. Son olarak, şu an biri sana tek bir cümle söylese en çok hangisini duymak isterdin?
Dağ gibi biriken kırışıklıklar!
"Şöyle mis gibi bir kahve kokusu gelse de kendime gelsem..."
Her yer bal dök yala olsun istiyorsun!
"Yemek sağlıklı mı olsun, lezzetli mi?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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