Bu Aralar En Çok Düşündüğün Şey Ne?

Son zamanlarda sen de durduk yere dalıp gidiyor musun? Böyle dışarıdan her şey normalmiş gibi ama kafanın içinde sürekli bir şeyler dönüp duruyor ya… Belki birini düşünüyorsun, belki geleceği... Merak etme, hepimiz biraz öyleyiz.

Hadi gel, birkaç soruya cevap ver; bakalım bu aralar aklına en çok hangi konu takılıyor?👇