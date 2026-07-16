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Bu Aralar En Çok Düşündüğün Şey Ne?

etiket Bu Aralar En Çok Düşündüğün Şey Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 12:01
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Son zamanlarda sen de durduk yere dalıp gidiyor musun? Böyle dışarıdan her şey normalmiş gibi ama kafanın içinde sürekli bir şeyler dönüp duruyor ya… Belki birini düşünüyorsun, belki geleceği... Merak etme, hepimiz biraz öyleyiz. 

Hadi gel, birkaç soruya cevap ver; bakalım bu aralar aklına en çok hangi konu takılıyor?👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Bu aralar üstüne fazla düşündüğün şeyler genelde ne oluyor?

2. Gelecekle ilgili düşünceler seni sık sık meşgul ediyor mu?

3. Bir arkadaşın “Nasılsın?” diye sorsa en dürüst cevabın ne olurdu?

4. Peki, gece yatağa girdiğinde zihnin genelde ne yapıyor?

5. Günlük stresini yönetmek için herhangi bir rutinin var mı?

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6. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım! Hangisi mentali toplaman için sana yardımcı olur?

7. Şu an ruh halini en iyi anlatan hava durumu hangisi?

8. Son olarak, şu an biri sana tek bir cümle söylese en çok hangisini duymak isterdin?

Dağ gibi biriken kırışıklıklar!

Şu sıralar aklını en çok meşgul eden şey, o koltuğun ya da sandalyenin üzerinde bekleyen çamaşır yığını gibi duruyor. Özellikle ütü işi biraz nankör; bitirdim dersin, bir bakmışsın yenileri çoktan sıraya girmiş. Ama Philips Azur serisi bir ütün olsaydı, bu düşünce senin için kabus olmaktan çıkabilirdi. Güçlü buhar performansıyla inatçı kırışıklıklarla uğraşmanı büyük ölçüde kolaylaştırırdı. Böylece ütü yapmak, gözünde büyüyen bir ev işi olmaktan çıkıp rahatlatıcı bir ana dönüşebilir. Kulağa harika gelmiyor mu?

"Şöyle mis gibi bir kahve kokusu gelse de kendime gelsem..."

"Şöyle mis gibi bir kahve kokusu gelse de kendime gelsem..."

Senin aklın fikrin, günün yorgunluğunu alacak o taze kahve kokusunda gibi duruyor. Hani bazen sadece güzel bir kahve içme fikri bile insanın modunu değiştirir ya, Philips LatteGo tam otomatik kahve makinesi tam da o hissi eve taşımayı vaat ediyor. İpeksi süt köpüğüyle dışarıdaki kafeleri aratmayacak kahveler hazırlamak kulağa bayağı iyi geliyor, üstelik temizliğinin pratik olması da ayrı güzel. Düşünsene; günün en keyifli molası için dışarı çıkmana gerek kalmadan, evde kendi kahve köşeni yaratabiliyorsun.

Her yer bal dök yala olsun istiyorsun!

Camlar yeni açılmışken zihnin sürekli yerdeki tozlara, silemediğin parkelere takılıyor ve bu konuda seni çok iyi anlıyoruz. Evin her köşesi temiz olsun istemek güzel ama bazen bu düşünce insanı daha temizliğe başlamadan yoruyor. İşte Philips AquaTrio ıslak ve kuru süpürge tam da burada işi kolaylaştırıyor. Hem süpürüp hem silen yapısıyla temizlik sürecini daha pratik hale getirebiliyor. Kısacası Philips varken temizlik kafanda büyüyen bir mesele olmaktan çıkıp, daha kolay halledilen bir rutine dönüşüyor.

"Yemek sağlıklı mı olsun, lezzetli mi?"

"Yemek sağlıklı mı olsun, lezzetli mi?"

Bu aralar mutfakta ne pişireceğini düşünmek bazen tüm gününü doldurabiliyor. Hele bir de pratik, lezzetli ve içe sinen bir şey yapmak istiyorsan iş biraz daha uzuyor. Ama mutfağının başrolünde Philips Airfryer XXL olsaydı bu karar verme süreci senin için bayağı kolaylaşacaktı. Çok az yağla dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık lezzetler hazırlarken hem zamandan kazanacak hem de mutfakta daha az yorulacaktın.  Böylece yemek telaşına ayırdığın zamanı biraz kendine, keyfine ve gerçekten düşünmek istediğin şeylere bırakabilirsin.

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miray soysal
miray soysal
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