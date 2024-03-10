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Bu Anket Olay Çıkarır: Yemekler Hangi İllere Ait?

Bu Anket Olay Çıkarır: Yemekler Hangi İllere Ait?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.03.2024 - 16:56

Yunanistan ile aramızdaki yemek tartışmasının sonu gelmez. Bir de kendi içimizde süregelen tartışma var ki sormayın! Birbirinden lezzetli yemeklerimizin aslen nereye ait olduğuna bir türlü karar veremiyoruz. 

Artık buna bir son vermenin zamanı geldi.

Haydi ankete!

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1. Son zamanların tartışmalı konusu ile başlayalım. Etli ekmek nerenin?

1. Son zamanların tartışmalı konusu ile başlayalım. Etli ekmek nerenin?

2. Peki benzer bir lezzet olan lahmacun?

2. Peki benzer bir lezzet olan lahmacun?

3. Peki ya Büryan Kebabı?

3. Peki ya Büryan Kebabı?

4. Her ne kadar ismi 'Antep fıstığı' olsa da...

4. Her ne kadar ismi 'Antep fıstığı' olsa da...

5. Peki kahvaltıların vazgeçilmezi sucuk nerenin?

5. Peki kahvaltıların vazgeçilmezi sucuk nerenin?
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6. Madem öyle, pastırmayı da seçelim.

6. Madem öyle, pastırmayı da seçelim.

7. Künefenin de talibi çok...

7. Künefenin de talibi çok...

8. Tatlılardan devam! Kabak tatlısı nereye ait?

8. Tatlılardan devam! Kabak tatlısı nereye ait?

9. Peki ya çiğköfte?

9. Peki ya çiğköfte?

10. Tokat kebabı mı, Sivas kebabı mı?

10. Tokat kebabı mı, Sivas kebabı mı?
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11. Peki ya Arabaşı nereye ait?

11. Peki ya Arabaşı nereye ait?

12. Tulum peyniri nereye ait?

12. Tulum peyniri nereye ait?

13. Şöyle lezzetli bir kaburga dolması?

13. Şöyle lezzetli bir kaburga dolması?

14. Peki ya leblebi?

14. Peki ya leblebi?

15. Ciğer şiş olmazsa olmaz!

15. Ciğer şiş olmazsa olmaz!
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Bonus Soru: Sen aşağıdakilerden hangisini tercih edersin?

Bonus Soru: Sen aşağıdakilerden hangisini tercih edersin?
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Bart Simpson

Şis ciğer Diyarbakır, tava ciğer Edirne

Büyükanne

arabaşi da karamanin aslinda