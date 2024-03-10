Bu Anket Olay Çıkarır: Yemekler Hangi İllere Ait?

Yunanistan ile aramızdaki yemek tartışmasının sonu gelmez. Bir de kendi içimizde süregelen tartışma var ki sormayın! Birbirinden lezzetli yemeklerimizin aslen nereye ait olduğuna bir türlü karar veremiyoruz.

Artık buna bir son vermenin zamanı geldi.

Haydi ankete!