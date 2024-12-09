Bu Akşam Hangi Yemeği Yapmalısın?
Bu Akşam Hangi Yemeği Yapmalısın?
Akşam ne yemek yapacağım konusu çoğu zaman stres unsuru olabilir...
Peki ya sen bu akşam hangi yemeği yapmalısın? Cevabı testte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?
3. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?
4. Diyelim ki akşam yemeği hazırlamak için mutfağa girdin, ilk yöneldiğin malzeme hangisi olur?
5. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?
7. Senin için iyi bir yemek hangisine benziyor?
8. Peki ya bugün senin için yoğun bir gün mü yoksa akşam yemeği hazırlamak için bolca vaktin var mı?
9. Son olarak yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!
Ispanaklı makarna ve patates cipsi!
Sebzeli mücver ve ızgara istiridye!
Kore esintili dana köfte ve kabak spagetti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın