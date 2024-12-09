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Bu Akşam Hangi Yemeği Yapmalısın?

etiket Bu Akşam Hangi Yemeği Yapmalısın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 19:31

Akşam ne yemek yapacağım konusu çoğu zaman stres unsuru olabilir...

Peki ya sen bu akşam hangi yemeği yapmalısın? Cevabı testte!

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1. Hangisi mutfaktaki seni daha iyi yansıtıyor?

2. Hangi tatlar sana daha fazla hitap ediyor?

3. Akşam yemekleri senin için ne ifade ediyor?

4. Diyelim ki akşam yemeği hazırlamak için mutfağa girdin, ilk yöneldiğin malzeme hangisi olur?

5. Peki ya sağlıklı beslenme konusunda ne düşünüyorsun?

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6. Ne sıklıkla dışarıdan yemek yiyorsun?

7. Senin için iyi bir yemek hangisine benziyor?

8. Peki ya bugün senin için yoğun bir gün mü yoksa akşam yemeği hazırlamak için bolca vaktin var mı?

9. Son olarak yemeklerin yanında hangi içeceği tercih ettiğini öğrenelim!

Ispanaklı makarna ve patates cipsi!

Ispanaklı makarna ve patates cipsi!

Ispanaklı Makarna:

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 500 gram makarna

  • 1 demet ıspanak

  • 1 su bardağı krema

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Makarnayı paket talimatlarına göre haşlayın ve süzün.

  • Ispanakları doğrayın ve zeytinyağında sarımsakla birlikte soteleyin. Krema, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

  • Haşlanmış makarnayı ıspanaklı karışımla karıştırın ve airfreyer kabına alın.

  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 15 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

Patates Cipsi:

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 3 adet patates

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

Yapılışı:

  • Patatesleri yıkayın ve kabuklarıyla birlikte ince dilimler halinde kesin. Dilimleri su dolu bir kaba alın ve nişastasını salması için 15-20 dakika bekletin.

  • Patates dilimlerini süzün ve iyice kurulayın. Bir kasede zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle karıştırın.

  • Patates dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 200 derecede 15-20 dakika, çıtır olana kadar pişirin. Ara sıra karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

  • Sıcak olarak servis edin ve isteğe bağlı olarak ketçap veya yoğurt sosuyla sunun.

Şimdiden afiyet olsun!

Sebzeli mücver ve ızgara istiridye!

Sebzeli mücver ve ızgara istiridye!

Sebzeli mücver:

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları ve havucu rendeleyin, ardından sebzelerin fazla suyunu sıkın.

2. Rendelediğiniz sebzeleri bir kaba alın ve üzerine yumurtaları ekleyin.

3. Un, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu da ekleyin. Karıştırarak mücver harcını hazır edin.

4. Küçük toplar veya yuvarlak şekiller yaparak hazırladığınız mücverleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine yerleştirin.

5. Belirtilen ayarda pişirin. 

Izgara istiridye mantarı:

Hazırlanma süresi: 6 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 1 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 200 gram kral istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı fesleğen maydonoz pesto

  • 20 gram parmesan peyniri

  • 0,25 çay kaşığı rende limon kabuğu

  • 1 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

1. Sarımsakları doğrayıp zeytinyağıyla karıştırın. Dilerseniz bu işlemin öncesinde sarımsakları 200 derece 5 dakika sol sepette ızgara yapabilirsiniz.

2. Mantarları uzun kenarından dörde bölün ve parçaların üzerine hazırladığınız sarımsak yağından sürün.

3. Yağlanan mantarların cihazın boş sepetine alın ve 8 dakika 200 derece ayarını yapın. 

Mücver topları sağ haznede pişerken mantarları sol haznede pişirmeye devam edebilirsiniz. 

4. Pişen mantarları dışarı çıkarıp üzerine pesto, peynir gevreği, limon kabuğu rendesi ve deniz tuzu ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!

Kore esintili dana köfte ve kabak spagetti!

Kore esintili dana köfte ve kabak spagetti!

Dana köfte: 

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 taze soğan

  • 600 gram sığır kıyması

  • 2 yemek kaşığı tamari sos

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 70 gram tamari sosu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

  • 70 mililitre su

  • 1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri sağ haznede 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

Sebzeli kabak spagetti:

Hazırlanma süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 15 dakika 

Pişirme derecesi: 185°C

Malzemeler:

  • Kabak 

  • Kırmızı biber 

  • Patates 

  • Domates 

  • Limon suyu 

  • Tuz ve istediğiniz baharatlar 

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika pişirin.

3. Kırmızı biberleri doğrayın ve onları da 185 derecede 10 dakika kızartın. Ardından domatesleri bir güzel közleyin. 

Bu aşamada yanda köfteleriniz pişerken kabak spagettiniz de keyifle hazırlanıyor olmalı!

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın. 

Şimdiden afiyet olsun!

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Ecivicivokke
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