Bu Akşam Hangi Yemeği Yapmalısın?

Dana köfte:

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180°C

Malzemeler:

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

2 taze soğan

600 gram sığır kıyması

2 yemek kaşığı tamari sos

1 yemek kaşığı acı biber salçası

2 yemek kaşığı susam yağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zencefil

70 gram tamari sosu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

70 mililitre su

1 yemek kaşığı acı biber salçası

Yapılışı:

1. Sarımsakları kıyın, zencefili rendeleyin, taze soğanları doğrayın ve tamari, salça, susam yağı, kıyma ile karıştırın. Tüm malzemeden yaklaşık 16 adet köfte topu oluşturun.

2. Köfteleri sağ haznede 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

3. Bu sırada sarımsak dişi, zencefil kökü, tamari, bal, pirinç sirkesi, su ve salçayı bir tencerede 5 dakika kadar pişirip sos hazırlayın.

4. Pişen köfteleri dışarı alıp üzerine sos gezdirin ve servis tabağına alın.

Sebzeli kabak spagetti:

Hazırlanma süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 185°C

Malzemeler:

Kabak

Kırmızı biber

Patates

Domates

Limon suyu

Tuz ve istediğiniz baharatlar

Yapılışı:

1. Kabakları spagetti gibi uzun ve ince doğrayın. Ardından haşlamaya bırakın.

2. Daha sonra küp küp doğradığınız patatesleri az yağ ile Philips Çift Hazneli Airfryer’da 185 derecede 15 dakika pişirin.

3. Kırmızı biberleri doğrayın ve onları da 185 derecede 10 dakika kızartın. Ardından domatesleri bir güzel közleyin.

Bu aşamada yanda köfteleriniz pişerken kabak spagettiniz de keyifle hazırlanıyor olmalı!

4. Haşlanan kabakların üzerine doğranan ve kızartılan sebzeleri koyup güzelce karıştırın.

Şimdiden afiyet olsun!