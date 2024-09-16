Bu 10 Soruluk Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!
Bu 10 Soruluk Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!
Basit gibi görünen ama oldukça zorlu zeka testi senin IQ puanını ortaya çıkarıyor. Şimdiden kendini hazırla. Bu testten sonra kendine bakışın bile değişebilir.
Eğer hazırsan;
Haydi başlayalım!
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1. İlk olarak kolay bir soruyla başlayalım. Dizide soru işareti yerine hangisi gelmelidir?
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2. Peki bu basit işlemin cevabı nedir?
3. Kolay bir soruyla devam edelim...
4. Peki bu sorunun cevabı nedir?
5. Imm... Biraz düşünerek soru işaretinin yerine hangisinin geleceğini bulabilirsin.
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6. Bu işlemin sonucu nedir?
7. Aşağıda verdiğimiz kodu karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisi?
8. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir?
9. Peki buradaki işlemin sonucu nedir?
10. Son olarak, bu sorunun cevabı nedir?
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