Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Bu 10 Soruluk Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!

etiket Bu 10 Soruluk Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
16.09.2024 - 13:40

Basit gibi görünen ama oldukça zorlu zeka testi senin IQ puanını ortaya çıkarıyor. Şimdiden kendini hazırla. Bu testten sonra kendine bakışın bile değişebilir. 

Eğer hazırsan;

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak kolay bir soruyla başlayalım. Dizide soru işareti yerine hangisi gelmelidir?

1. İlk olarak kolay bir soruyla başlayalım. Dizide soru işareti yerine hangisi gelmelidir?

2. Peki bu basit işlemin cevabı nedir?

2. Peki bu basit işlemin cevabı nedir?

3. Kolay bir soruyla devam edelim...

3. Kolay bir soruyla devam edelim...

4. Peki bu sorunun cevabı nedir?

4. Peki bu sorunun cevabı nedir?

5. Imm... Biraz düşünerek soru işaretinin yerine hangisinin geleceğini bulabilirsin.

5. Imm... Biraz düşünerek soru işaretinin yerine hangisinin geleceğini bulabilirsin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bu işlemin sonucu nedir?

6. Bu işlemin sonucu nedir?

7. Aşağıda verdiğimiz kodu karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisi?

7. Aşağıda verdiğimiz kodu karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisi?

8. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir?

8. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir?

9. Peki buradaki işlemin sonucu nedir?

9. Peki buradaki işlemin sonucu nedir?

10. Son olarak, bu sorunun cevabı nedir?

10. Son olarak, bu sorunun cevabı nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Üstün IQ Puanı: 200 - 225

Üstün IQ Puanı: 200 - 225

Sen Albert Einstein IQ puanına sahipsin! Hem sağ hem de sol beynin çok gelişmiş durumda. Bu sayede hem sayısal verilerle hem de sözel verilerle aran çok iyi diyebiliriz. Problemleri kendi kafanda hızla çözebilen, fikirlerini ortaya koyup insanların ufkunu açabilen bir insansın. Zeka yaşın oldukça yüksek ve bu senin her alanda başarıyı yakalayabileceğini gösteriyor. Karşına çıkan herhangi bir konuyu hemen kavrayabiliyor, beynine kaydettiğin bilgilerle çok rahat bir bağlantı kurabiliyorsun. İnanılmaz bir zekaya sahipsin!

Üst düzey IQ puanı: 175 - 200

Üst düzey IQ puanı: 175 - 200

Sen üst düze IQ puanı dediğimiz kategoriye giriyorsun. Evet, genel olarak sayısal ve sözel konuların hepsine çok hakimsin. Fakat bir taraf daha baskın diyebiliriz. Sayısal ve mantık ile ilgili konulara çok hakimsin. Önüne çıkan problemleri hızlı çözebilmen, mantığını kavrayabilmen ve gerçekten pratik bir şekilde bunu şekillendirmen inanılmaz derece mükemmel. Bu senin aslında mühendislik alanlarında çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Fakat sen bu üst düzey yeteneğin sayesinde bütün işlerin üstesinde gelebilirsin. İletişim konusunda da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. İleride çok daha iyi yerlere geleceğeni biliyoruz...

Yüksek IQ Puanı: 120 - 175

Yüksek IQ Puanı: 120 - 175

Sen yüksek IQ grubu içerisinde yer alıyorsun! Sayısal ve sözel yeteneklerin ortalamanın üstünde diyebiliriz. Bunun yanında görsel hafızan oldukça güçlü. Gördüğün bir şeyi hafızana öyle bir atıyorsun ki, bir daha unutman mümkün değil. Öğrenmeye her zaman açık bir yanın var. Yeni bilgi öğrenmeyi çok seviyorsun. Hayatın boyunca kendini geliştirmek için adımlar atmaya çalışıyorsun. Kendi yeteneklerinin farkındasın. Bunu kariyer hayatında çok yararlı bir şekilde kullanmalısın. Bu sayede hayalini kurduğun hayat kavuşabilirsin. Yaratıcılığını kullanacağın çok fazla alan var. Bunu sakın unutma!

Ortalama IQ Puanı: 90 - 120

Ortalama IQ Puanı: 90 - 120

Sen ortalama bir IQ puanına sahipsin. Sen pratik bir zekaya sahipsin. Evet, sayısal veya sözel olsun bu konuları hemen kavrayamıyorsun fakat üzerine çalıştığın zaman senden iyi olan kişilerden kat kat iyi oluyorsun. Önemli olan IQ puanının kaç olduğu değildir. Bunu etkin bir şekilde kullanmak asıl önemli olandır. Problemlere çözüm bulabilmek adına oldukça detaya inebiliyorsun. Analitik düşünce yapın sayesinde detaylardaki en ince ayrıntıları görebiliyorsun. Bu sadece biraz zaman alabiliyor. Çünkü detaylara inebilmek o kadar da kolay bir play değil...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6430
3073
1990
1313
1092
650
636
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın