Bu 10 Soruluk Zeka Testi, Senin IQ Puanını Ortaya Çıkaracak!

Sen üst düze IQ puanı dediğimiz kategoriye giriyorsun. Evet, genel olarak sayısal ve sözel konuların hepsine çok hakimsin. Fakat bir taraf daha baskın diyebiliriz. Sayısal ve mantık ile ilgili konulara çok hakimsin. Önüne çıkan problemleri hızlı çözebilmen, mantığını kavrayabilmen ve gerçekten pratik bir şekilde bunu şekillendirmen inanılmaz derece mükemmel. Bu senin aslında mühendislik alanlarında çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Fakat sen bu üst düzey yeteneğin sayesinde bütün işlerin üstesinde gelebilirsin. İletişim konusunda da çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. İleride çok daha iyi yerlere geleceğeni biliyoruz...