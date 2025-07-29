Brian Wilson'a Veda: The Beach Boys'un En İyi Şarkıları
Haziran ayında kaybettiğimiz The Beach Boys'un unutulmaz isimlerinden Brian Wilson anısına grubun en iyi şarkılarını listelemek istedik, bir neslin unutulmaz adamlarına veda edelim...
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1. California Dreamin'
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2. Good Vibrations
3. God Only Knows
4. Surfin' U.S.A.
5. I Get Around
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6. Wouldn't It Be Nice
7. Don't Worry Be Happy
8. Kokomo
9. Sloop John B
10. Little Saint Nick
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11. Darlin'
12. Help Me Rhonda
13. That's Why God Made The Radio
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