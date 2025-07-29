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Brian Wilson'a Veda: The Beach Boys'un En İyi Şarkıları

etiket Brian Wilson'a Veda: The Beach Boys'un En İyi Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 21:29

Haziran ayında kaybettiğimiz The Beach Boys'un unutulmaz isimlerinden Brian Wilson anısına grubun en iyi şarkılarını listelemek istedik, bir neslin unutulmaz adamlarına veda edelim...

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1. California Dreamin'

2. Good Vibrations

3. God Only Knows

4. Surfin' U.S.A.

5. I Get Around

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6. Wouldn't It Be Nice

7. Don't Worry Be Happy

8. Kokomo

9. Sloop John B

10. Little Saint Nick

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11. Darlin'

12. Help Me Rhonda

13. That's Why God Made The Radio

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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