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'Borsa Neden Düşüyor?' Diye Soranlara Gülben Ergen Açıklamaları Güldürdü

'Borsa Neden Düşüyor?' Diye Soranlara Gülben Ergen Açıklamaları Güldürdü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 14:33

Gülben Ergen'in Borsa merakını bilmeyen kalmadı. Ancak yatırımcılar yükseliş dönemlerinde ortaya çıkan Gülben Ergen'in paylaşımlarının ardından görülen yükselişlerden dolayı diken üzerinde sosyal medyayı takip ediyor. Ergen, son yaptığı paylaşım sonrası da serbest düşüşe geçen Borsa hem 'neden düşüyor?' aramalarına maruz kaldı hem de yorumlar güldürdü.

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Ünlü sanatçı Gülben Ergen, dönem dönem yatırım iddialarıyla gündeme gelir.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, dönem dönem yatırım iddialarıyla gündeme gelir.

Bir dönem taksi plakalarına yatırım yaptığı iddialarını yalanlayan Ergen, kripto yatırımları olduğunu ise kabul etmişti. Son yıllarda Borsa İstanbul'a olan merakını da sosyal medya paylaşmaktan çekinmiyor.

Yeni başladığı dönemde uzun vade ve temettü yatırımcısı olmayı planlayan Gülben Ergen,

Yeni başladığı dönemde uzun vade ve temettü yatırımcısı olmayı planlayan Gülben Ergen,
twitter.com

Düşüşlerde de heyecanlanarak piyasadan uzak durması gerektiğini keşfetmişti.

Düşüşlerde de heyecanlanarak piyasadan uzak durması gerektiğini keşfetmişti.
twitter.com

Eldeki sınırlı verilerle (tabi ki indikatör oluşturmaz) Gülben Ergen'in paylaşımlarının olduğu dönemlerdeki piyasa hareketleri hisse yatırımcılarını bir miktar tedirgin ediyor.

Eldeki sınırlı verilerle (tabi ki indikatör oluşturmaz) Gülben Ergen'in paylaşımlarının olduğu dönemlerdeki piyasa hareketleri hisse yatırımcılarını bir miktar tedirgin ediyor.

Gülben Ergen, son paylaşımını yaptı ve düşüş başladı.

Bir süredir zirveler görülen Borsa'da Ergen'in paylaşımı sonrasında gelen düşüş, yorumlara neden oldu.

Bir süredir zirveler görülen Borsa'da Ergen'in paylaşımı sonrasında gelen düşüş, yorumlara neden oldu.
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Borsa İstanbul'da düşüşün nedenleri sorgulanırken,

Borsa İstanbul'da düşüşün nedenleri sorgulanırken,
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Yorumlar da güldürdü.

Yorumlar da güldürdü.
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İşte yorumların bazıları.

İşte yorumların bazıları.
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Sizce de Gülben Ergen, teknik analizde yeni bir çığır açmış olabilir mi?

Sizce de Gülben Ergen, teknik analizde yeni bir çığır açmış olabilir mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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