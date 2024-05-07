'Borsa Neden Düşüyor?' Diye Soranlara Gülben Ergen Açıklamaları Güldürdü
'Borsa Neden Düşüyor?' Diye Soranlara Gülben Ergen Açıklamaları Güldürdü
Gülben Ergen'in Borsa merakını bilmeyen kalmadı. Ancak yatırımcılar yükseliş dönemlerinde ortaya çıkan Gülben Ergen'in paylaşımlarının ardından görülen yükselişlerden dolayı diken üzerinde sosyal medyayı takip ediyor. Ergen, son yaptığı paylaşım sonrası da serbest düşüşe geçen Borsa hem 'neden düşüyor?' aramalarına maruz kaldı hem de yorumlar güldürdü.
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Ünlü sanatçı Gülben Ergen, dönem dönem yatırım iddialarıyla gündeme gelir.
Yeni başladığı dönemde uzun vade ve temettü yatırımcısı olmayı planlayan Gülben Ergen,
Düşüşlerde de heyecanlanarak piyasadan uzak durması gerektiğini keşfetmişti.
Eldeki sınırlı verilerle (tabi ki indikatör oluşturmaz) Gülben Ergen'in paylaşımlarının olduğu dönemlerdeki piyasa hareketleri hisse yatırımcılarını bir miktar tedirgin ediyor.
Bir süredir zirveler görülen Borsa'da Ergen'in paylaşımı sonrasında gelen düşüş, yorumlara neden oldu.
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Borsa İstanbul'da düşüşün nedenleri sorgulanırken,
Yorumlar da güldürdü.
İşte yorumların bazıları.
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Sizce de Gülben Ergen, teknik analizde yeni bir çığır açmış olabilir mi?
Yorumlara bekliyoruz.
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