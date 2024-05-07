'Borsa Neden Düşüyor?' Diye Soranlara Gülben Ergen Açıklamaları Güldürdü

Gülben Ergen'in Borsa merakını bilmeyen kalmadı. Ancak yatırımcılar yükseliş dönemlerinde ortaya çıkan Gülben Ergen'in paylaşımlarının ardından görülen yükselişlerden dolayı diken üzerinde sosyal medyayı takip ediyor. Ergen, son yaptığı paylaşım sonrası da serbest düşüşe geçen Borsa hem 'neden düşüyor?' aramalarına maruz kaldı hem de yorumlar güldürdü.