Bolu, Yedigöller Değil: Sonbahar Tutkunlarının Yeni Adresi!
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Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, sonbahar tonlarına büründü. Yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarının hakim olduğu bölge, kartpostallık manzarasıyla Bolu Yedigöller'e taş çıkarttı. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen alan, bir de havadan görüntülendi.
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Burası Bolu değil, Sivas!
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Görsel şölen oluşturdu
Manzara ise havadan böyle görüntülendi;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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