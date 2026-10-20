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Bolu, Yedigöller Değil: Sonbahar Tutkunlarının Yeni Adresi!

Bolu, Yedigöller Değil: Sonbahar Tutkunlarının Yeni Adresi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:13
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Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, sonbahar tonlarına büründü. Yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarının hakim olduğu bölge, kartpostallık manzarasıyla Bolu Yedigöller'e taş çıkarttı. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen alan, bir de havadan görüntülendi.

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Burası Bolu değil, Sivas!

Burası Bolu değil, Sivas!

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında yer alan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi, sonbaharda renk cümbüşüne sahne oluyor. Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan sarp geçitteki orman, ekim ayında sarıya ve kahverengiye döndü.

Geminbeli Geçidi, ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbaharın pastel renklerine büründü. Yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran orman, havadan çekilen görüntülere yansıdı. Karadeniz ile İç Anadolu arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Geminbeli Geçidi, sarp kayalıkları ve keskin kıvrımlı yollarıyla özellikle kış aylarında sürücülere zorlu anlar yaşatmasıyla biliniyor.

Görsel şölen oluşturdu

Görsel şölen oluşturdu

Mevsimsel dönüşümle birlikte güzergah boyunca uzanan ağaçların yapraklarının sararıp kızarması, bölgeden geçen sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu, bölgedeki manzarayı görüntülemek için geçide geliyor. Seyahat eden vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek temiz havanın ve sonbahar manzarasının keyfini çıkarıyor. Geminbeli Geçidi, hem ulaşım ağındaki stratejik konumu hem de barındırdığı geniş bitki örtüsüyle her mevsim farklı bir görünüm sunmaya devam ediyor.

Manzara ise havadan böyle görüntülendi;

Manzara ise havadan böyle görüntülendi;
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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