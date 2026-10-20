Bolu, Yedigöller Değil: Sonbahar Tutkunlarının Yeni Adresi!

Mevsimsel dönüşümle birlikte güzergah boyunca uzanan ağaçların yapraklarının sararıp kızarması, bölgeden geçen sürücülerin ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu, bölgedeki manzarayı görüntülemek için geçide geliyor. Seyahat eden vatandaşlar da araçlarını yol kenarına park ederek temiz havanın ve sonbahar manzarasının keyfini çıkarıyor. Geminbeli Geçidi, hem ulaşım ağındaki stratejik konumu hem de barındırdığı geniş bitki örtüsüyle her mevsim farklı bir görünüm sunmaya devam ediyor.