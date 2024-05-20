BofA, Olumlu Gördüğü Ekonomide Hangi "İki Büyük Endişeye" İşaret Etti?

Bank Of America Global Research, Türkiye'de sıkı para politikası ve yeni ekonomik programa desteğin hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha olumlu olmasını sağladığını belirtti.

Türkiye'de özel sektörün şimdi ekonomide yavaşlama hissettiğini ve para politikasının yeterince sıkı olduğuna inandıklarını ifade ettiğini belirten BoFA, mali önlemlerin etkili olması durumunda bütçe açığının yüzde 5'in altına çekilebileceğini kaydetti.