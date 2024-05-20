BofA, Olumlu Gördüğü Ekonomide Hangi "İki Büyük Endişeye" İşaret Etti?
BofA, Olumlu Gördüğü Ekonomide Hangi "İki Büyük Endişeye" İşaret Etti?
Bank of America (BofA), Türkiye için yayımladığı son raporda, para politikasındaki hamleleri yatırımcılar için olumlu değerlendirirken, iki önemli endişeye işaret etti.
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BofA: "Ekonomik programa destek yatırımcıları daha olumlu yaptı."
Dövize yönelik yurt içi spekülatif akışın tersine döndüğünü ancak yurt içi ve yurt dışı akışların 49 milyar dolarlık net pozisyona rağmen kur üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.
Banka değerlendirmesinde TL'de kalabalık pozisyonlaşma ve enflasyondaki durumun en büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek veriler iyileşmeye devam ederken daha olumlu bir hava beklediklerini kaydetti.
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