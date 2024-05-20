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BofA, Olumlu Gördüğü Ekonomide Hangi "İki Büyük Endişeye" İşaret Etti?

BofA, Olumlu Gördüğü Ekonomide Hangi "İki Büyük Endişeye" İşaret Etti?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 18:32

Bank of America (BofA), Türkiye için yayımladığı son raporda, para politikasındaki hamleleri yatırımcılar için olumlu değerlendirirken, iki önemli endişeye işaret etti.

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BofA: "Ekonomik programa destek yatırımcıları daha olumlu yaptı."

BofA: "Ekonomik programa destek yatırımcıları daha olumlu yaptı."

Bank Of America Global Research, Türkiye'de sıkı para politikası ve yeni ekonomik programa desteğin hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha olumlu olmasını sağladığını belirtti.

Türkiye'de özel sektörün şimdi ekonomide yavaşlama hissettiğini ve para politikasının yeterince sıkı olduğuna inandıklarını ifade ettiğini belirten BoFA, mali önlemlerin etkili olması durumunda bütçe açığının yüzde 5'in altına çekilebileceğini kaydetti.

Dövize yönelik yurt içi spekülatif akışın tersine döndüğünü ancak yurt içi ve yurt dışı akışların 49 milyar dolarlık net pozisyona rağmen kur üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

Dövize yönelik yurt içi spekülatif akışın tersine döndüğünü ancak yurt içi ve yurt dışı akışların 49 milyar dolarlık net pozisyona rağmen kur üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

Banka değerlendirmesinde TL'de kalabalık pozisyonlaşma ve enflasyondaki durumun en büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek veriler iyileşmeye devam ederken daha olumlu bir hava beklediklerini kaydetti.

Banka değerlendirmesinde TL'de kalabalık pozisyonlaşma ve enflasyondaki durumun en büyük endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek veriler iyileşmeye devam ederken daha olumlu bir hava beklediklerini kaydetti.
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