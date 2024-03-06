Bobby Caldwell’ın Tatlı Sesiyle Biraz Sakinleşelim mi? İşte Sizin İçin 10 Bobby Caldwell Şarkısı
Bobby Caldwell’ın Tatlı Sesiyle Biraz Sakinleşelim mi? İşte Sizin İçin 10 Bobby Caldwell Şarkısı
Müzik kariyerine 1970 yılında başlamasına rağmen halen dinlenen isimlerden biri: Bobby Caldwell! Romantik aşıkların şarkılarına bayıldığı Caldwell, karakteristik sesi ve dikkat çeken şarkı sözleri ile tüm çalma listelerini taçlandırıyor. Frank Sinatra ve Tony Bennett ile benzer müzikler yapan Caldwell'in şarkılarını tekrar dinleyelim!
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1. What You Won't Do for Love
2. Heart of Mine
3. Open Your Eyes
4. You Belong To Me
5. My Flame
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6. Real Thing
7. Coming Down from Love
8. Carry On
9. Game Over
10. Don't Ask My Neighbor
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