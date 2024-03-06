Bobby Caldwell’ın Tatlı Sesiyle Biraz Sakinleşelim mi? İşte Sizin İçin 10 Bobby Caldwell Şarkısı

Müzik kariyerine 1970 yılında başlamasına rağmen halen dinlenen isimlerden biri: Bobby Caldwell! Romantik aşıkların şarkılarına bayıldığı Caldwell, karakteristik sesi ve dikkat çeken şarkı sözleri ile tüm çalma listelerini taçlandırıyor. Frank Sinatra ve Tony Bennett ile benzer müzikler yapan Caldwell'in şarkılarını tekrar dinleyelim!