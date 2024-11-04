Black Friday (Kara Cuma) İndirimleri Ne Zaman? 2024 Efsane Kasım İndirimleri Tarihleri!

Milyonlarca vatandaş, Kasım ayında indirimli alışveriş yapmanın peşinde. Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarını daha uyguna karşılamak isteyenler, her yıl Kasım ayını bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de Black Friday indirimleri merak konusu.

Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor? Kara Cuma indirimleri ne kadar sürecek?