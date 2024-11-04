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Black Friday (Kara Cuma) İndirimleri Ne Zaman? 2024 Efsane Kasım İndirimleri Tarihleri!

Black Friday (Kara Cuma) İndirimleri Ne Zaman? 2024 Efsane Kasım İndirimleri Tarihleri!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 12:29

Milyonlarca vatandaş, Kasım ayında indirimli alışveriş yapmanın peşinde. Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarını daha uyguna karşılamak isteyenler, her yıl Kasım ayını bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de Black Friday indirimleri merak konusu. 

Peki Black Friday (Kara Cuma) ne zaman başlıyor? Kara Cuma indirimleri ne kadar sürecek?

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2024 Black Friday Ne Zaman?

2024 Black Friday Ne Zaman?

Black Friday (Kara Cuma) olarak bilinen indirim günleri, Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününe denk geliyor.

2024 yılında Kara Cuma indirimleri de 29 Kasım Cuma gününde uygulanacak. Markalar, hem Cuma günü hem de sonrasında hafta sonunda birbirinden farklı indirimler uygulayabilir.

Black Friday İndirimleri Ne Kadar Sürüyor?

Black Friday İndirimleri Ne Kadar Sürüyor?

Black Friday indirimleri, genellikle 24 saat süreyle müşterilere sunuluyor. Fakat bazı markalar, isteğe bağlı olarak bu etkinliği 3-4 güne yayabiliyor.

Ayrıca Kasım ayında farklı markalar, farklı tarihlerde özel indirimler de yapabiliyor. 

Bu indirim günleri Türkiye'de 'Muhteşem Kasım', 'Efsane Cuma' gibi isimlerle anılabiliyor.

Black Friday Nedir?

Black Friday Nedir?

Black Friday (Kara Cuma) ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Kara Cuma, 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilmiştir. 

Bu özel günde tüketicilere yılın en büyük indirimleri sunulur. Mağazalar, erken saatlerde kapılarını açar ve birçok ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunar. Ayrıca e-ticaret sitelerinde de büyük indirimler yapılır.

Black Friday resmi bir tatil değildir.

Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?

Black Friday Nasıl Ortaya Çıktı?

Kara Cuma'nın adının bu şekilde olmasının sebebi, büyük indirimlerin müşteriler arasında izdihama sebep olması. Bu büyük gün, zaman içinde yoğunluğundan dolayı Black Friday ismini almış.

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