Bize Kendinden Bahset, Senin Vücuduna Aralıklı Oruç Yapmanın Uygun Olup Olmadığını Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Senin Vücuduna Aralıklı Oruç Yapmanın Uygun Olup Olmadığını Söyleyelim!
Aralıklı oruç, belirli zamanlarda yemek yiyip diğer zamanlarda oruç tutmayı içeren bir beslenme yöntemidir. Bu test, aralıklı oruç yapmanın senin için uygun olup olmadığını anlamanı sağlamayı amaçlamaktadır. Aşağıdaki soruları içtenlikle yanıtlayarak sağlığın ve yaşam alışkanlıkların hakkında bilgi edinebilirsin.
Hazırsan seni hemen teste alalım👇
Not: İçeriğimiz yalnızca bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışın!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Herhangi bir sağlık sorunun var mı?
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2. Gece geç saatlerde yemek yeme alışkanlığın var mı?
3. Peki, açlık hissine dayanma süren nedir?
4. Günlük fiziksel aktivite seviyen ne? Puanla bakalım!
5. Duygusal yeme eğilimlerin var mı? Mesela, stresli veya üzgün hissettiğinde yemek yeme isteği duyuyor musun?
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