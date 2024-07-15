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Bize Kendinden Bahset, Sana Karakterini Yansıtan Şarkı Sözünü Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Sana Karakterini Yansıtan Şarkı Sözünü Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 17:46

Şarkıların pek çok duyguyu ifade ettiğini biliriz ama bu şarkılardan karakter analizi yapılabilir mi? 

Evet! Bize kendinden bahsedersen biz de sana seni anlatan şarkı sözlerini söyleyeceğiz.

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1. Sabahları uyandığında nasıl hissedersin?

2. Bir arkadaşınla büyük bir tartışma yaşadın ve hala kırgınsın. Nasıl bir adım atarsın?

3. Yaratıcılığını en iyi hangi şekilde ifade edersin?

4. Stresli bir günün ardından rahatlamak için ne yaptığını öğrenebilir miyiz?

5. Şimdi söyle bakalım, bir tartışma esnasında genellikle hangi tarafta olursun?

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6. "Şu özelliğim olmasaydı daha huzurlu olabilirdim." dediğin özelliğin hangisi?

7. Seni bir pazar günü nerede görürüz?

8. Son soru! Bir arkadaşın sana sürpriz yapmaya karar verdi. Sence en çok hangi sürpriz seni mutlu eder?

"Sevmedim kimseyi, oyalandım eğreti bir aşkta..."

"Her halin huzur, her bir halin sanki rüya..."

"Kuş olur uçarım, yanarken içim..."

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