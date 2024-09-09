Bize Kendinden Bahset, Hangi SHINee Şarkısının Favorin Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Hangi SHINee Şarkısının Favorin Olduğunu Söyleyelim!
SHINee, 2008'de SM Entertainment tarafından kurulan bir K-pop grubu. Onew, Key, Minho ve Taemin’den oluşan ekip, 'Lucifer' ve 'Sherlock' gibi hit şarkılarla tanınıyor. Tanınıyorlar da, senin favori şarkın hangisi acaba?
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Söyle bakalım, SHINee'nin en çok hangi grup üyesiyle tanışmak isterdin?
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Peki grubun tüm şarkılarını ezbere biliyor musun?
Güzel! Bir pazar sabahı, dışarıda yağmur yağıyor ve evde tek başınasın. Bu anı nasıl değerlendirirsin?
Arkadaşlarınla bir araya geldin ve bir oyun gecesi düzenlemeye karar verdiniz. Hangi oyunu oynamayı önerirsin?
En yakın arkadaşın zor bir dönemden geçiyor ve seni arıyor. Ona nasıl destek olursun?
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