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Bize Kendinden Bahset, Hangi SHINee Şarkısının Favorin Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Hangi SHINee Şarkısının Favorin Olduğunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 21:56

SHINee, 2008'de SM Entertainment tarafından kurulan bir K-pop grubu. Onew, Key, Minho ve Taemin’den oluşan ekip, 'Lucifer' ve 'Sherlock' gibi hit şarkılarla tanınıyor. Tanınıyorlar da, senin favori şarkın hangisi acaba?

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Söyle bakalım, SHINee'nin en çok hangi grup üyesiyle tanışmak isterdin?

Peki grubun tüm şarkılarını ezbere biliyor musun?

Güzel! Bir pazar sabahı, dışarıda yağmur yağıyor ve evde tek başınasın. Bu anı nasıl değerlendirirsin?

Arkadaşlarınla bir araya geldin ve bir oyun gecesi düzenlemeye karar verdiniz. Hangi oyunu oynamayı önerirsin?

En yakın arkadaşın zor bir dönemden geçiyor ve seni arıyor. Ona nasıl destek olursun?

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Hayalindeki tatil bunlardan hangisine yakın?

Bir konserde sahnede olsaydın, nasıl bir performans sergilerdin?

Son sorudayız! Hayatında en çok önemsediğin şey nedir?

Replay!

Lucifer!

Sherlock (Clue + Note)

Ring Dong Dong!

View!

Everybody!

Dream Girl!

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