Bize İşinden Bahset Hazırlaman Gereken Yanında Taşımalık Tarifi Verelim!
Bize İşinden Bahset Hazırlaman Gereken Yanında Taşımalık Tarifi Verelim!
İş hayatı bazen oldukça yoğun ve yorucu olabiliyor. Ancak bu tempolu günlerde bile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler tüketmek mümkün. İşte tam da bu yüzden bu testi hazırladık! Bize işin hakkında biraz bilgi ver, sana işine uygun, taşınabilir ve pratik bir tarif önerisinde bulunalım! 😋
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1. Başlayalım! Gününün büyük kısmını nerede geçiriyorsun?
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2. İş günlerin genellikle nasıl geçiyor?
3. Çalışma saatlerin genellikle nasıl peki?
4. Devam edelim! Çalıştığın yere hangi ulaşım aracı ile gidiyorsun?
5. İş yerinde yemek yemek için ne kadar zamanın oluyor?
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