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Bize İşinden Bahset Hazırlaman Gereken Yanında Taşımalık Tarifi Verelim!

etiket Bize İşinden Bahset Hazırlaman Gereken Yanında Taşımalık Tarifi Verelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 19:01

İş hayatı bazen oldukça yoğun ve yorucu olabiliyor. Ancak bu tempolu günlerde bile sağlıklı ve lezzetli yiyecekler tüketmek mümkün. İşte tam da bu yüzden bu testi hazırladık! Bize işin hakkında biraz bilgi ver, sana işine uygun, taşınabilir ve pratik bir tarif önerisinde bulunalım! 😋

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1. Başlayalım! Gününün büyük kısmını nerede geçiriyorsun?

2. İş günlerin genellikle nasıl geçiyor?

3. Çalışma saatlerin genellikle nasıl peki?

4. Devam edelim! Çalıştığın yere hangi ulaşım aracı ile gidiyorsun?

5. İş yerinde yemek yemek için ne kadar zamanın oluyor?

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6. Çalışırken yanına alabileceğin yiyecekler senin için ne kadar önemli?

7. Devam edelim! İşinde çok hareket ediyor musun?

8. Çalışma ortamında yiyecekleri muhafaza edebileceğin veya pişirebileceğin bir yer var mı?

9. Az kaldı! Çalışma ortamında enerjini yüksek tutmak için en sık yaptığın şey nedir?

10. Son sorudayız! Çalışırken konsantrasyonunu nasıl sağlıyorsun?

Peynir Dolgulu Krep!

Peynir Dolgulu Krep!

İşin gereği epey yoruluyorsun ve yemek yemeye bazen fırsat bile bulamıyorsun. Bizce peynir dolgulu krep ile iş yerinde öğünlerini zenginleştirerek işine daha çok odaklanabilirsin! Tarif hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 165 gram un

  • 2 büyük boy yumurta

  • 200 mililitre süt

  • 150 mililitre soda, köpüklü

  • 1 tutam tuz

  • 300 gram süzme peynir

  • 60 gram kuru üzüm

  • 2 yemek kaşığı ekşi krema

  • 100 gram süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Orta büyüklükte bir kaba un, 1 yumurta, süt ve maden suyunu koyup çırpıcı ile karıştıralım.

2. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpalım.

3. Sonrasında krepleri eşit miktarda kepçe yardımı ile pişirelim.

4. Ardından kreplerin iç dolgusu için süzme peynir, 1 yumurta ve kuru üzümü iyice karıştıralım. Bu karışımı pişirdiğimiz kreplerin arasında koyup krepleri saralım.

5. Hazırladığımız kreplerin üzerine ekşi kremayı eşit miktarda sürelim.

6. Krepleri Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 10 dakika boyunca 200 derecede pişirelim. Çift hazne özelliği sayesinde krepler pişerken diğer haznesinde dilediğiniz yemeği kolaylıkla pişirebilirsiniz. 🙃

7. Yanında dilerseniz bal veya yoğurt ile tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!

Humus ve Turşulu Tortilla!

Humus ve Turşulu Tortilla!

Hızlı ve pratik bir tarif arıyorsan doğru sonuca ulaştın! Az malzeme ile hem fit hem de doyurucu bir tortilla ile iş yerinde enerji depolayabilir ve işine daha çok odaklanabilirsin. Ayrıca tarifteki malzemeleri damak zevkine göre değiştirebilirsin. Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 7 dk

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 100 gram turşu

  • 3 küçük domates

  • 80 gram ıspanak

  • 8 yemek kaşığı humus

  • 4 adet tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. Turşuları süzelim ve ince halkalar şeklinde dilimleyelim. Yıkadığımız domatesleri de aynı şekilde dilimleyelim.

2. Tortilla ekmeğini bir kenarından tam ortasına doğru keselim. Ardından dört bölge olacak şekilde ekmeğin her çeyreğine humus sürelim.

3. Dört çeyreğin her birine turşu, humus, domates ve ıspanak koyalım. 

4. Sonrasında çeyrekleri üst üste gelecek şekilde katlayalım.

5. Hazırladığımız tortilla ekmeğini Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 180 derecede sadece 4 dakika boyunca pişirelim.

Afiyet olsun!

Avokadolu Yumurta!

Avokadolu Yumurta!

Yapması kolay, lezzeti olay! Fit ve besleyici bir tarif olan avokadolu yumurtayı denediğin zaman bize teşekkür edeceğinden eminiz! Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 5 dk

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 1 orta boy avokado

  • 2 yumurta

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı acı sos

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Avokadoyu ikiye bölelim ve soyduktan sonra çekirdeğini yavaşça çıkaralım.

2. Ardından bir kaşık yardımı ile avokadonun ortasından biraz alalım.

3. Ortasına yumurta kırıp üzerine tuz serpelim.

4. Avokadoları Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 160 derecede 13 dakika boyunca pişirelim. Eğer tek bir avokado yetmeyecekse üzülme, Philips'in çift haznesi sayesinde diğer haznede aynı anda avokado pişirebilirsin. 🤓

5. Avokadolar piştikten sonra üzerine acı sos döküp servis edelim.

Afiyet olsun!

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Avokadolu Yumurta!