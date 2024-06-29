Bize İşinden Bahset Hazırlaman Gereken Yanında Taşımalık Tarifi Verelim!

Hızlı ve pratik bir tarif arıyorsan doğru sonuca ulaştın! Az malzeme ile hem fit hem de doyurucu bir tortilla ile iş yerinde enerji depolayabilir ve işine daha çok odaklanabilirsin. Ayrıca tarifteki malzemeleri damak zevkine göre değiştirebilirsin. Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

Hazırlama Süresi: 7 dk

Pişirme Süresi: 4 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler:

100 gram turşu

3 küçük domates

80 gram ıspanak

8 yemek kaşığı humus

4 adet tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. Turşuları süzelim ve ince halkalar şeklinde dilimleyelim. Yıkadığımız domatesleri de aynı şekilde dilimleyelim.

2. Tortilla ekmeğini bir kenarından tam ortasına doğru keselim. Ardından dört bölge olacak şekilde ekmeğin her çeyreğine humus sürelim.

3. Dört çeyreğin her birine turşu, humus, domates ve ıspanak koyalım.

4. Sonrasında çeyrekleri üst üste gelecek şekilde katlayalım.

5. Hazırladığımız tortilla ekmeğini Philips 3000 Serisi Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirip 180 derecede sadece 4 dakika boyunca pişirelim.

Afiyet olsun!