Bize Evini Anlat, Daha Ferah Gösterecek Bir Tüyo Verelim!
Bize Evini Anlat, Daha Ferah Gösterecek Bir Tüyo Verelim!
Evinin daha geniş ve ferah görünmesini istiyor ama nereden başlayacağın konusunda karar veremiyor musun? O zaman bize evini anlat, sana ihtiyacın olan o ferahlatıcı tüyoyu verelim!
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1. Evinin genel havasını nasıl tarif edersin?
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2. Evinin en sevdiğin köşesi neresi?
3. Evinin duvar rengi hangisine daha yakın?
4. Sence evinle ilgili en büyük sorun ne?
5. Evinde bitki var mı?
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6. Evinin dekorasyon tarzını tek kelimeyle tanımlayacak olsan bu ne olurdu?
7. Evde en çok hangi rengi görmekten hoşlanırsın?
8. Sence bir evin olmazsa olmazı nedir?
9. Kendini en rahat hissettiğin ortam hangisi?
Evini daha ferah gösterecek şey ayna kullanmak!
Evini daha ferah gösterecek şey bitkiler!
Evini daha ferah gösterecek şey renkler dengelemek!
Evini daha ferah gösterecek şey eşyaların yerlerini değiştirmek!
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