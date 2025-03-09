Bize Evini Anlat, Daha Ferah Gösterecek Bir Tüyo Verelim!

Senin için her şeyin yerli yerinde olması önemli! Düzenli ve minimal bir ev tarzın var ancak bazen bu düzen, evine biraz soğuk bir hava katıyor olabilir. Daha sıcak ve yaşanabilir bir atmosfer yaratmak için bitkiler, yumuşak kumaşlar ve sıcak ışıklar eklemeyi düşünebilirsin!