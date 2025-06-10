Bize Evdeki Halini Anlat, İç Sesini Analiz Edelim!

Evdeki hâlimiz, dışarıdaki o filtreli benlikten çok daha dürüst ve çok daha gerçek. Kimimiz koltukta ters yatarken dünyayı sorguluyor, kimimiz bulaşık yıkarken içinden bir zamanlar girdiği tartışmada 'Keşke bunu da söyleseydim.' der.

Eğer iç sesin dile gelseydi bize neler söylerdi? Cevabı burada!