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Bize Evdeki Halini Anlat, İç Sesini Analiz Edelim!

etiket Bize Evdeki Halini Anlat, İç Sesini Analiz Edelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 11:33

Evdeki hâlimiz, dışarıdaki o filtreli benlikten çok daha dürüst ve çok daha gerçek. Kimimiz koltukta ters yatarken dünyayı sorguluyor, kimimiz bulaşık yıkarken içinden bir zamanlar girdiği tartışmada 'Keşke bunu da söyleseydim.' der.

Eğer iç sesin dile gelseydi bize neler söylerdi? Cevabı burada!

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1. Başlayalım! Evde yalnızken yaptığın ilk şey ne oluyor?

2. Misafirin geleceği kesinleşince ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi oluyor?

3. Hayat çok hızlı akıyor ve bazen sessizlik iyi geliyor. Ama evde uzun süren bir sessizlik seni rahatsız ediyor mu?

4. Misafirliğe giden taraf mısın yoksa misafirliğe çağıran mı?

5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?

5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?
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6. Söyle bakalım, tezgâhtaki bulaşıklar en geç ne zaman yıkanıyor?

7. Biraz iç dünyana dalalım... 💭 Evde boş boş otururken beynin nereye gidiyor?

8. Son sorudayız! Hafta sonu dışarısı fena yağmurlu ve senin de dışarı çıkman gerekiyordu. Ne yaparsın?

İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇

'Bak ben de istemez miyim kafamı bir kenara bırakıp sadece anı yaşayayım? Ama işte olmuyor. Sessizlikte bile çalışıyorum çünkü aklım hep bir şeylerin ucundan tutuyor. Bazen geçmişe gidiyorum, bazen gelecek planlarına dalıyorum. “Ya şöyle olursa?”, “Ya şunu unutursam?”... Bitmez. Ama şunu da bil: Bu kadar düşünen biri kolay kolay hata yapmaz. Yapsa da tekrar etmez. O yüzden içimdeki bu düşünce trafiğini sevmeyi öğrendim. Sadece ara sıra mola veriyorum... Veriyoruz yani. Sen ben biziz sonuçta.'

İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇

'Benim yöntemim belli: Bi' hareket et, kendine iyi gelen şey neyse onu yap sonra devam ederiz. Balkona çıkıp biraz nefes al. Bir tabak makarna? O da olur. İçimde hep bir “Hadi!” hâli var ama baskı kurmadan. Enerjini düşüren şeylere takılma diyorum sana hep. Misafir gelse seviniyorsun, biriyle oturup iki laf etsek iyi geliyor. Çünkü senin doğanda paylaşmak var. Bazen içe kapanıyorsun ama ben seni tanıyorum: O moddan çıkınca çiçek gibi açıyorsun.'

İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇

'Evet bazen kendine fazla yüklendiğini biliyorum. “Niye böyle oldum?”, “Yine mi ben?”... Ama orada bir dur. O kadar da kötü değil. Her şeyin üstesinden geliyorsun bir şekilde. Sadece biraz sessizlik ve biraz yalnızlık gerek sana. Kendi alanında dinleniyorsun. Başkaları seni sessiz sanabilir ama ben biliyorum, içeride bayağı konuşan bir ben var. Yani biz varız. Sana destek olmaya devam edeceğim çünkü birlikte yürüyorsak, ki yürüyoruz, ben seni hep dürüstçe anlatmaya devam ederim. Panik yapma çünkü toparlarız her zaman.'

İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇

'Ne düşündüğümü sen bile bazen çözemiyorsun değil mi? Aynı gün içinde hem harika olduğunu söyleyip hem“çok kötü olduğumuzu düşünebiliyoruz. Ama ben buna bayılıyorum. Çünkü sıradanlık sana göre değil. Bi’ duyguyu sonuna kadar yaşayıp sonra unutanlardanız biz. Mis gibi! Kafamız biraz karışık, doğru. Ama bu karmaşa içinde neyin iyi geldiğini artık az çok öğrendik. Bazen battaniyenin altı, bazen balkon havası, bazen saçma bir dizi bölümü. Dışardan bakan anlamaz ama biz gayet iyi idare ediyoruz.'

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