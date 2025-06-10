Bize Evdeki Halini Anlat, İç Sesini Analiz Edelim!
Evdeki hâlimiz, dışarıdaki o filtreli benlikten çok daha dürüst ve çok daha gerçek. Kimimiz koltukta ters yatarken dünyayı sorguluyor, kimimiz bulaşık yıkarken içinden bir zamanlar girdiği tartışmada 'Keşke bunu da söyleseydim.' der.
Eğer iç sesin dile gelseydi bize neler söylerdi? Cevabı burada!
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1. Başlayalım! Evde yalnızken yaptığın ilk şey ne oluyor?
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2. Misafirin geleceği kesinleşince ilk düşündüğün şey bunlardan hangisi oluyor?
3. Hayat çok hızlı akıyor ve bazen sessizlik iyi geliyor. Ama evde uzun süren bir sessizlik seni rahatsız ediyor mu?
4. Misafirliğe giden taraf mısın yoksa misafirliğe çağıran mı?
5. Bir arkadaşın sende kaldı ve sabah bütün kahvaltıyı hazırlamış diyelim. Nasıl hissedersin?
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6. Söyle bakalım, tezgâhtaki bulaşıklar en geç ne zaman yıkanıyor?
7. Biraz iç dünyana dalalım... 💭 Evde boş boş otururken beynin nereye gidiyor?
8. Son sorudayız! Hafta sonu dışarısı fena yağmurlu ve senin de dışarı çıkman gerekiyordu. Ne yaparsın?
İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇
İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇
İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇
İç sesin kesinlikle şöyle derdi... 👇
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