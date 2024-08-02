Bize Bir Yaz Meyvesi Seç, Sana O Meyveyle Yapabileceğin Hafif Bir Tarif Verelim!

Bu iki lezzeti birbirinden ayırmak olmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile ikisini de aynı anda yapabilirsin!

Kızarmış Ananas

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

1 adet ananas

2 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı misket limon suyu

2 yemek kaşığı hindistan cevizi

Yapılışı:

1. Ananası uzunlamasına ikiye bölün ve ayırdığınız iki yarım ananası uzunlamasına 4 parçaya ayırın.

2. Bal ve misket limonu suyunu bir kasede karıştırın.

3. Ananasları fırça ile bal ve misket limonu karışıma sürün ardından da Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin.

4. Üzerine hindistan cevizi serpin ve 12 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

5. İsteğe göre pişen ananasları dondurma veya şerbet ile servis edin.

Karamel Soslu Tarçınlı Elma Dilimleri

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

4 adet yeşil elma

50 gram tereyağ

40 gram yulaf ezmesi

30 gram galeta unu

1 yemek kaşığı esmer şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı muskat

50 ml su

80 gram şeker

1 tutam tuz

100 gram yoğun krema

Yapılışı:

1. Elmaların çekirdeklerini çıkarın ve 20 dilime bölün.

2. Elmaları bir kaseye alıp üzerine eritilmiş tereyağını dökün.

3. Başka bir kapta kaplamayı yapmak için yulaf, ekmek kırıntıları, esmer şeker, tarçın ve hindistan cevizini karıştırın.

4. Tereyağlı elma dilimlerini kaplama karışımıyla birlikte kaseye aktarın ve eşit şekilde kaplanana kadar sallayın.

5. Dilimleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine tek bir katman olacak şekilde yerleştirin ve 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

6. Karamel sosunu hazırlamak için bir tencerede su, şeker ve tuzu orta ateşte 10 dakika hiç karıştırmadan pişirin.

7. Karamel oluşmaya başladığında kremayı yavaş şekilde ekleyin ve homojen bir görünüm elde edilene kadar birkaç dakika daha karıştırın.

8. Elma dilimlerini yanında karamel sosla servis edin.

Afiyet olsun!