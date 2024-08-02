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Bize Bir Yaz Meyvesi Seç, Sana O Meyveyle Yapabileceğin Hafif Bir Tarif Verelim!

etiket Bize Bir Yaz Meyvesi Seç, Sana O Meyveyle Yapabileceğin Hafif Bir Tarif Verelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 21:01

Sen bize en sevdiğin yaz meyvesini seç, biz de sana o meyveyle mutfakta pratik bir şekilde yapabileceğin leziz mi leziz o tarifi verelim. Hazırsan hadi başlayalım!

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Seçimini yap bakalım!

Kızarmış Ananas ile Karamel Soslu Tarçınlı Elma Dilimleri!

Bu iki lezzeti birbirinden ayırmak olmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile ikisini de aynı anda yapabilirsin! 

Kızarmış Ananas

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 adet ananas

  • 2 yemek kaşığı bal 

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu 

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi 

Yapılışı:

1. Ananası uzunlamasına ikiye bölün ve ayırdığınız iki yarım ananası uzunlamasına 4 parçaya ayırın. 

2. Bal ve misket limonu suyunu bir kasede karıştırın.

3. Ananasları fırça ile bal ve misket limonu karışıma sürün ardından da Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine yerleştirin. 

4. Üzerine hindistan cevizi serpin ve 12 dakika boyunca 180 derecede pişirin. 

5. İsteğe göre pişen ananasları dondurma veya şerbet ile servis edin.

Karamel Soslu Tarçınlı Elma Dilimleri

Hazırlama süresi: 20 dakika 

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 adet yeşil elma 

  • 50 gram tereyağ 

  • 40 gram yulaf ezmesi

  • 30 gram galeta unu 

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın 

  • Yarım çay kaşığı muskat

  • 50 ml su 

  • 80 gram şeker

  • 1 tutam tuz

  • 100 gram yoğun krema

Yapılışı:

1. Elmaların çekirdeklerini çıkarın ve 20 dilime bölün. 

2. Elmaları bir kaseye alıp üzerine eritilmiş tereyağını dökün. 

3. Başka bir kapta kaplamayı yapmak için yulaf, ekmek kırıntıları, esmer şeker, tarçın ve hindistan cevizini karıştırın. 

4. Tereyağlı elma dilimlerini kaplama karışımıyla birlikte kaseye aktarın ve eşit şekilde kaplanana kadar sallayın. 

5. Dilimleri Philips Çift Hazneli Airfryer sepetine tek bir katman olacak şekilde yerleştirin ve 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin. 

6. Karamel sosunu hazırlamak için bir tencerede su, şeker ve tuzu orta ateşte 10 dakika hiç karıştırmadan pişirin. 

7. Karamel oluşmaya başladığında kremayı yavaş şekilde ekleyin ve homojen bir görünüm elde edilene kadar birkaç dakika daha karıştırın. 

8. Elma dilimlerini yanında karamel sosla servis edin.

Afiyet olsun!

Fırında Cevizli Ballı Armut ve Çikolatalı Pekan Cevizli Muzlu Kek!

Bu iki lezzeti birbirinden ayırmak olmaz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile ikisini de aynı anda yapabilirsin! 

Fırında Cevizli Ballı Armut

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 2 adet armut 

  • 40 gram ceviz

  • 2 çay kaşığı bal

  • 2 tutam tarçın

  • 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

Yapılışı:

1. Armudu ortadan ikiye kesin ve çekirdeğini çıkartın. 

2. Cevizleri ezin ve ezilmiş parçaları armudun iç kısmına dağıtın. 

3. Armudun üzerine bal dökün ve tarçın serpin.

4. Armutları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sepeti içine terleştirin ve 5 dakika boyunca 200 derece pişirin.

5. Yoğurdu bal ile karıştırın ve pişen armutların üzerine bir parça dökerek servis edin.

Çikolatalı Pekan Cevizli Muzlu Kek

Hazırlama süresi: 30 dakika 

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 50 gram bitter çikolata

  • 1 yumurta

  • Yarım çay kaşığı kakao tozu 

  • 50 gram şeker

  • 2 yemek kaşığı çikolatalı fındık krema

  • 2 adet muz 

  • 30 gram pekin cevizi

  • 70 ml süt

  • 50 gram un 

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu 

  • 2 yemek kaşığı tereyağ 

Yapılışı:

1. Bitter çikolatayı iri parçalara ayırın ve kaynayan suyun üzerinde çikolatalı fındıklı kremayla birlikte benmari usulü eritin. 

2. Cevizleri doğrayın ve 1 yemek kaşığı cevizi kekin üstü için ayırın. 

3. Sütü kaynatın ve unu kabartma tozuyla eleyin. 

4. Tereyağ ve şekeri çırpın, yumurta ekleyip karıştırın. 

5. Karışımın içine eritilmiş çikolatayı koyun ve karıştırın. Ardından unu ekleyin ce iyice karışana kadar çırpın.

6. Ezilmiş muz ile doğranmış cevizleri ekleyin ve karıştırın. 

7. Hazırladığınız hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'ın fırın tepsisine dökün ve 30 dakika boyunca 160 derecede çalıştırın.

8. Kalan muzları dilimleyin ve pişen kek soğuduktan sonra üzerine çikolatalı fındıklı kremayı yayın. Muz ve cevizleri ekleyip servis edin.

Afiyet olsun!

Armutlu ve Keçi Peynirli İncirli Tart yanında da Fındıklı Şeftalili Pay!

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 13 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 3 incir

  • 1 armut 

  • 220 gram tart hamuru 

  • 2 yemek kaşığı hardal 

  • 200 gram keçi peyniri

  • 5 gram kekik

  • 20 gram çam fıstığı

Yapılışı:

1. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme aksesuarına uygun bir hamur parçası keserek yerleştirin. 

2. Hamuru yerleştirdikten sonra kenardan katlayın, dilerseniz düzleştirmek için çatal da kullanabilirsiniz. 

3. Hardal ile balı bir kapta karıştırın ardından da karışımı tartın alt kısmına yayın. 

4. İncir, armut ve keçi peynirlerini eşit şekilde dilimleyin. 

5. Dilimleri tartın üzerine bir incir, bir peynir, bir elma olacak şekilde sırayla dizin.

6. Dilimlerin üzerine kekik ve çam fıstığı serpin. Son olarak üzerine bal gezdirin.

7. 13 dakika boyunca tartı 180 derecede pişirin. 

Fındıklı Şeftalili Pay

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 30 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağ

  • 230 gram tuzlu tart hamuru 

  • 1 vanilya çubuğu

  • 500 gram maskarpon 

  • 3 yemek kaşığı bal

  • Yarım limon

  • Yarım kilo şeftali

  • 50 gram fındık

Yapılışı:

1. Tavada tereyağını eritin ve pay kalıbını fırçayla yağlayın. 

2. Hamuru yağlanmış kalıp üzerinde açın ve kenarlarını içe katlayın. Çatal ile hamur tabanında delikler açın. 

3. Payı altın sarısı ve çıtır olana kadar 15 dakika boyunca 200 derecede Philips Çift Hazneli Airfryer'da fırınlayın. 

4. Vanilya çekirdeğini uzunlamasına bölün. 

5. Bir kasede maskarponla vanilya özünü, balı, yarım limon suyunu ve rendelenmiş kabuğu karıştırın. 

6. Karışımı turta hamurunun üzerine yayın ve buzdolabına koyun. 

7. Şeftalileri süzün ve nektarını ayırın. 

8. Nektarını bir tavada düşük ateşte limon suyu ve limon kabuğu ile ısıtın. Koyu bir kıvam alıp şerbet olana kadar pişirin. 

9. Şeftalileri turta hamurunun üzerine dizin ve soğuyan şerbeti fırça yardımıyla şeftalilerin üzerine sürün. 

10. Fındıkları iri şekilde parçalayıp üzerine serpiştirin. 

Afiyet olsun!

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