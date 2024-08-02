Bize Bir Yaz Meyvesi Seç, Sana O Meyveyle Yapabileceğin Hafif Bir Tarif Verelim!

Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 13 dakika
Pişirme derecesi: 180 derece
Malzemeler:
1 yemek kaşığı bal
3 incir
1 armut
220 gram tart hamuru
2 yemek kaşığı hardal
200 gram keçi peyniri
5 gram kekik
20 gram çam fıstığı
Yapılışı:
1. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın pişirme aksesuarına uygun bir hamur parçası keserek yerleştirin.
2. Hamuru yerleştirdikten sonra kenardan katlayın, dilerseniz düzleştirmek için çatal da kullanabilirsiniz.
3. Hardal ile balı bir kapta karıştırın ardından da karışımı tartın alt kısmına yayın.
4. İncir, armut ve keçi peynirlerini eşit şekilde dilimleyin.
5. Dilimleri tartın üzerine bir incir, bir peynir, bir elma olacak şekilde sırayla dizin.
6. Dilimlerin üzerine kekik ve çam fıstığı serpin. Son olarak üzerine bal gezdirin.
7. 13 dakika boyunca tartı 180 derecede pişirin.
Fındıklı Şeftalili Pay
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Pişirme derecesi: 200 derece
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Tavada tereyağını eritin ve pay kalıbını fırçayla yağlayın.
2. Hamuru yağlanmış kalıp üzerinde açın ve kenarlarını içe katlayın. Çatal ile hamur tabanında delikler açın.
3. Payı altın sarısı ve çıtır olana kadar 15 dakika boyunca 200 derecede Philips Çift Hazneli Airfryer'da fırınlayın.
4. Vanilya çekirdeğini uzunlamasına bölün.
5. Bir kasede maskarponla vanilya özünü, balı, yarım limon suyunu ve rendelenmiş kabuğu karıştırın.
6. Karışımı turta hamurunun üzerine yayın ve buzdolabına koyun.
7. Şeftalileri süzün ve nektarını ayırın.
8. Nektarını bir tavada düşük ateşte limon suyu ve limon kabuğu ile ısıtın. Koyu bir kıvam alıp şerbet olana kadar pişirin.
9. Şeftalileri turta hamurunun üzerine dizin ve soğuyan şerbeti fırça yardımıyla şeftalilerin üzerine sürün.
10. Fındıkları iri şekilde parçalayıp üzerine serpiştirin.
Afiyet olsun!
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