Bize Bir Alışveriş Sepeti Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!
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Alışveriş sepetine bazen ihtiyacımız olan şeylerden çok ruh halimizi atıyoruz. Mesela “Bunu da alayım, lazım olur” dediğin o ürün var ya… Sandığından çok daha fazla şey anlatıyor. Madem bu teste kadar yolun düşmüş, hadi artık dürüst olalım!
Şimdi sepetini birlikte dolduruyoruz; bakalım bilinçaltın bize neler fısıldayacak?
Hazırsan, seni teste alalım👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Yaşını da öğrenelim!
3.
4. Şöyle bir düşün bakalım: En çok neye ihtiyacın var?
5. Sabah kahvaltısında “bu olmadan güne başlayamam” deyip sepetine attığın şey hangisi olur?
6. Şimdi de cumartesi akşamı için güzel bir atıştırmalık seç!
7. Söyle bakalım, alışveriş yapmadan önce ihtiyaç listesi yapıyor musun?
8. Sıcaklar bastırdı bile! Sepetine ilk hangi yaz kurtarıcısını atacaksın?
9. Sepeti biraz daha doldurur musun?
10. Sepetinde “ihtiyaç değil ama iyi hissettirir” dediğin ürün hangisi olur?
11. Son olarak, bir şeyi alman için beğenmen yeterli mi yoksa fiyatı da önemli mi?
Bilinçaltında sevdiklerini mutlu etmek yatıyor!
Senin bilinçaltın tam bir düzen, güvenlik ve kontrol aşığı!
Senin bilinçaltın performans odaklı!
Bilinçaltın yeni heyecan peşinde!
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