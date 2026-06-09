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Bize Bir Alışveriş Sepeti Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!

Bize Bir Alışveriş Sepeti Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!

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09.06.2026 - 17:13
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Alışveriş sepetine bazen ihtiyacımız olan şeylerden çok ruh halimizi atıyoruz. Mesela “Bunu da alayım, lazım olur” dediğin o ürün var ya… Sandığından çok daha fazla şey anlatıyor. Madem bu teste kadar yolun düşmüş, hadi artık dürüst olalım!

 Şimdi sepetini birlikte dolduruyoruz; bakalım bilinçaltın bize neler fısıldayacak?

Hazırsan, seni teste alalım👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Yaşını da öğrenelim!

3.

4. Şöyle bir düşün bakalım: En çok neye ihtiyacın var?

5. Sabah kahvaltısında “bu olmadan güne başlayamam” deyip sepetine attığın şey hangisi olur?

6. Şimdi de cumartesi akşamı için güzel bir atıştırmalık seç!

7. Söyle bakalım, alışveriş yapmadan önce ihtiyaç listesi yapıyor musun?

8. Sıcaklar bastırdı bile! Sepetine ilk hangi yaz kurtarıcısını atacaksın?

9. Sepeti biraz daha doldurur musun?

10. Sepetinde “ihtiyaç değil ama iyi hissettirir” dediğin ürün hangisi olur?

11. Son olarak, bir şeyi alman için beğenmen yeterli mi yoksa fiyatı da önemli mi?

Bilinçaltında sevdiklerini mutlu etmek yatıyor!

Alışveriş sepetin bile ruh halinin minik bir aynası gibi; bazen kendini şımartmak için seçtiğin bir ürün, bazen de sevdiğin birine “bunu görünce aklıma sen geldin” dedirtecek kadar anlamlı bir hediye… Sen eşyalara sadece eşya gözüyle bakmayan, onların taşıdığı hissi de önemseyen ince ruhlu birisin. İçindeki o neşeli çocuğu kaybetmemişsin ama sevdiklerini düşünürken bazen kendi isteklerini biraz geri plana atabiliyorsun. Bu sebeple arada sırada sepete sadece seni mutlu edecek, kimseye açıklama yapmak zorunda olmadığın minik bir şey eklemekten hiç çekinme!

Senin bilinçaltın tam bir düzen, güvenlik ve kontrol aşığı!

Hayatta öyle tatsız sürprizlerden pek hoşlanmıyorsun; adımlarını hep sağlam basmak, nereye gittiğini bilmek istiyorsun. Alışverişte de, ikili ilişkilerde de 'bana gerçekten faydası ne?' diye soran o realist iç sesin hiç susmuyor. Bu durum seni inanılmaz güvenilir, sağlam karakterli ve ayakları yere basan biri yapsa da, zaman zaman kendini gereğinden fazla sıkıyorsun. Belki de arada sırada o sıkı kontrolü bırakıp sepetine tamamen saçma ama seni güldürecek spontane bir şeyler eklemelisin. Çünkü hayat bazen hiç planlamadığın, sepetine son anda hesapsızca attığın o ufak detaylarla güzelleşiyor.

Senin bilinçaltın performans odaklı!

Sen hayatı adeta yüksek çözünürlükte ve kesintisiz, tabiri caizse 144 FPS hızında yaşamak isteyen birisin! Seçtiğin ürünlere bakınca, hep bir performans artışı, hep bir yenilik ve donanım arayışı var. İster masana koyacağın bir teknoloji aleti olsun ister eline aldığın bir atıştırmalık, senin için 'en iyisi', 'en hızlısı' ve 'en tepki vereni' olmalı. Çevrendekiler senin bu enerjik, sürekli elindeki sistemi ve kendini yükseltmeye çalışan vizyoner yapına hayran kalıyor. Yine de bazen frene basıp anın tadını çıkarmayı da ihmal etme; hayat her zaman optimize edilmesi gereken bir yarış değil, bazen sadece manzaranın tadını çıkarmaktır.

Bilinçaltın yeni heyecan peşinde!

Senin sepetin biraz renkli, biraz sürprizli. Yeni şeylere merak duyman, aslında hayatla bağını canlı tutan en güzel taraflarından biri. Bazen bir ürüne, bir hobiye ya da yeni bir fikre büyük bir heyecanla yaklaşabiliyorsun; çünkü içinde hâlâ keşfetmeye, denemeye ve kendini yenilemeye açık çok güçlü bir taraf var. Her seçiminde biraz özgürlük, biraz ilham, biraz da “belki bu bana iyi gelir” duygusu saklı. Bu güzel enerjini biraz daha kalbinin gerçekten istediği şeylere yönlendirdiğinde, hem kendini daha iyi tanıyacak hem de seni mutlu eden şeylere çok daha sıkı sarılacaksın.

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