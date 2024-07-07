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Biraz Rap Biraz da Arabesk: Arabesk-Rap'in Son Dönemdeki En İyi Örneklerinden 13 Şarkı

etiket Biraz Rap Biraz da Arabesk: Arabesk-Rap'in Son Dönemdeki En İyi Örneklerinden 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 16:02

Arabesk-rap son dönemlerde ülkemizde altın çağını yaşıyor. Hem hareket hem de efkar sevenler için bu liste kaçmaz!

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1. Aleyna Dalveren & MEG - Aramam

2. Tefo & Seko Ft. Kibariye - Gidemem

3. Tekir & İntizar - Kahpelik Moda

4. Sertan Tatlıgöl ft. Azap HG - Boşluk

5. Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen

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6. Sagopa Kajmer & Mine Koşan - Geceler

7. Ahiyan - Kurtulmak

8. Canbay & Wolker ft. Heijan & Muti - Bertaraf

9. Tefo & Seko Ft. İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi

10. Eypio & Kibariye & Tuğberk Işık - Sen Oyna

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11. Bedo & Sıla Şahin - Dönüyorum Eve

12. Semicenk & Rast - Canın Sağ Olsun

13. Kerim Araz & Taladro - Kurşun

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