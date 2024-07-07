Biraz Rap Biraz da Arabesk: Arabesk-Rap'in Son Dönemdeki En İyi Örneklerinden 13 Şarkı
Biraz Rap Biraz da Arabesk: Arabesk-Rap'in Son Dönemdeki En İyi Örneklerinden 13 Şarkı
Arabesk-rap son dönemlerde ülkemizde altın çağını yaşıyor. Hem hareket hem de efkar sevenler için bu liste kaçmaz!
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1. Aleyna Dalveren & MEG - Aramam
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2. Tefo & Seko Ft. Kibariye - Gidemem
3. Tekir & İntizar - Kahpelik Moda
4. Sertan Tatlıgöl ft. Azap HG - Boşluk
5. Muti & Azer Bülbül - İlle de Sen
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6. Sagopa Kajmer & Mine Koşan - Geceler
7. Ahiyan - Kurtulmak
8. Canbay & Wolker ft. Heijan & Muti - Bertaraf
9. Tefo & Seko Ft. İbrahim Tatlıses - Kara Üzüm Habbesi
10. Eypio & Kibariye & Tuğberk Işık - Sen Oyna
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