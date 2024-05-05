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Biraz Güzellik Biraz da Bakım: Kişisel Bakımınızı Yaparken Kendinizi İyi Hissettirecek 13 Şarkı

etiket Biraz Güzellik Biraz da Bakım: Kişisel Bakımınızı Yaparken Kendinizi İyi Hissettirecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 15:01

Kişisel bakımınız esnasında dinledikçe kendinizi iyi hissettirecek o şarkılar!

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1. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monáe

2. Demet Akalın - Bebek

3. Hadise - Farkımız Var

4. Bruno Mars - The Lazy Song

5. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head

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6. Flo Rida - Good Feeling

7. Ozan Doğulu & Ece Seçkin - Sayın Seyirciler

8. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun

9. Demet Sağıroğlu - Kınalı Bebek

10. Kenan Doğulu - Sımsıkı Sıkı Sıkı

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11. Mahmut Orhan & Colonel Bagshot - 6 Days

12. Madonna - La Isla Bonita

13. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

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