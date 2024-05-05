Biraz Güzellik Biraz da Bakım: Kişisel Bakımınızı Yaparken Kendinizi İyi Hissettirecek 13 Şarkı
Biraz Güzellik Biraz da Bakım: Kişisel Bakımınızı Yaparken Kendinizi İyi Hissettirecek 13 Şarkı
Kişisel bakımınız esnasında dinledikçe kendinizi iyi hissettirecek o şarkılar!
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1. Fun. - We Are Young ft. Janelle Monáe
2. Demet Akalın - Bebek
3. Hadise - Farkımız Var
4. Bruno Mars - The Lazy Song
5. Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head
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6. Flo Rida - Good Feeling
7. Ozan Doğulu & Ece Seçkin - Sayın Seyirciler
8. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun
9. Demet Sağıroğlu - Kınalı Bebek
10. Kenan Doğulu - Sımsıkı Sıkı Sıkı
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11. Mahmut Orhan & Colonel Bagshot - 6 Days
12. Madonna - La Isla Bonita
13. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
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