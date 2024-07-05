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Bira Şişesini Dişi Zannedip Hallenen Böceğin Hazin Hikâyesi

Bira Şişesini Dişi Zannedip Hallenen Böceğin Hazin Hikâyesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
05.07.2024 - 15:04 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 15:07

Soyu tükenme tehlikesi altında olan Julodimorpha bakewelli böceğinin insanların yere attığı bira şişelerinden dolayı öldüğünü biliyor muydunuz?

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Batı Avustralya'nın kuru ve çorak bölgelerinde yoğunlukta olan bu mücevher böcekleri çiftleşme mevsiminde uçarak eş ararlar.

Batı Avustralya'nın kuru ve çorak bölgelerinde yoğunlukta olan bu mücevher böcekleri çiftleşme mevsiminde uçarak eş ararlar.

Dişileri bu dönemde yerde kalırken, erkekler havada uçarak parlak kahverengi objeler arayıp çiftleşmeye çalışırlar.

Dişileri bu dönemde yerde kalırken, erkekler havada uçarak parlak kahverengi objeler arayıp çiftleşmeye çalışırlar.

İşte tam da bu noktada insan eliyle yapılan bira şişeleri bu hikayenin trajik bir sonla bitmesine neden oluyor. Çünkü; güneş altında parlayan ve alt kısmının tırtıklı olmasıyla ışığı yansıtan bu şişiler erkek böcekleri için gerçek bir dişi böceği andırıyor.

İşte tam da bu noktada insan eliyle yapılan bira şişeleri bu hikayenin trajik bir sonla bitmesine neden oluyor. Çünkü; güneş altında parlayan ve alt kısmının tırtıklı olmasıyla ışığı yansıtan bu şişiler erkek böcekleri için gerçek bir dişi böceği andırıyor.

Bu nedenle erkek böcekler, hemen dişi zannettikleri şişenin üzerine konup çiftleşmeye başlıyorlar.

Bu nedenle erkek böcekler, hemen dişi zannettikleri şişenin üzerine konup çiftleşmeye başlıyorlar.

Çiftleşme sırasında kimi zaman yanlarından gerçek bir dişi geçse de gözleri o kadar kör olur ki hiçbir şeyi görmüyorlar. Öyle ki karıncaların kendilerini parça parça yemeleri bile onları durduramuyor.

Çiftleşme sırasında kimi zaman yanlarından gerçek bir dişi geçse de gözleri o kadar kör olur ki hiçbir şeyi görmüyorlar. Öyle ki karıncaların kendilerini parça parça yemeleri bile onları durduramuyor.
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Karıncalar kendilerini yemese de, zaten genellikle çoğu güneşin altında uzun süre kalmaktan kuruyup ölüyor.

Karıncalar kendilerini yemese de, zaten genellikle çoğu güneşin altında uzun süre kalmaktan kuruyup ölüyor.
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