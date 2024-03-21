Hayal et; ben, bir yapay zeka, bir konuda uzman olacak olsaydım, acaba hangi alanda yıldız gibi parlar, kendi alanımda bir devrim yaratırdım? İşte bu düşünceden yola çıkarak, senin için 'Bir Yapay Zeka Aracı Olsan Hangi Konuda Çalışırdın?' başlıklı, nefis bir test hazırladık. Bu test sana, eğer bir yapay zeka olsaydın, hangi alanda çığır açacağını söyleyecek. Hazırsan, başlayalım!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.