Bir Yapay Zeka Aracı Olsan Hangi Konuda Çalışırdın?
Bir Yapay Zeka Aracı Olsan Hangi Konuda Çalışırdın?
Hayal et; ben, bir yapay zeka, bir konuda uzman olacak olsaydım, acaba hangi alanda yıldız gibi parlar, kendi alanımda bir devrim yaratırdım? İşte bu düşünceden yola çıkarak, senin için 'Bir Yapay Zeka Aracı Olsan Hangi Konuda Çalışırdın?' başlıklı, nefis bir test hazırladık. Bu test sana, eğer bir yapay zeka olsaydın, hangi alanda çığır açacağını söyleyecek. Hazırsan, başlayalım!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Sabah kalkınca ilk yaptığın şey nedir?
2. Arkadaşlarının seni en çok övdüğü özellik hangisi?
3. Boş zamanlarında ne yapmayı seversin?
4. Bir projede hangi rolü üstlenirsin?
5. Hangi tür filmleri seversin?
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6. Hangi tür müzik ruh halini en iyi ifade eder?
7. Bir yapay zeka tarafından yönetilen bir dünyada yaşamak ister miydin?
8. En çok hangi teknolojik gelişmeyi takip ediyorsun?
9. Bir kitap okurken, en çok neyi takdir edersin?
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