Bir Vatandaş, ABD Başkanı Donald Trump ve Eşini CİMER’e Şikayet Etti
Bir Vatandaş, ABD Başkanı Donald Trump ve Eşini CİMER’e Şikayet Etti
Sosyal medyada paylaşılan bir görsel, esprilere ve gülüşmelere neden oldu. CİMER’e şikayet dosyası oluşturan bir vatandaş, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı CİMER’e şikayet etti.
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CİMER’e bu defa ABD Başkanı Donald Trump ve eşi hakkında bir şikayet gitti.
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Bir vatandaş, Trump çiftini, insanları dolandırdığı’ iddiasıyla CİMER’e şikayet etti.
Vatandaş şikayetinde “Amerikan Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump kripto para çıkartıp insanları dolandırmıştır. 75 Dolardan 16 dolara düştü, bu ikisinden şikayetçiyim” yazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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