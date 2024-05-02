Bir Tercih Hakkın Var Diyelim: Gurme mi Yoksa Şef mi Olurdun?
Bir Tercih Hakkın Var Diyelim: Gurme mi Yoksa Şef mi Olurdun?
Konu yemek olunca sen daha çok gurme misin yoksa şef mi?
Öğrenmek için teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, yemek yaparken bunlardan hangisi seni daha çok heyecanlandırıyor?
2. Peki mutfakta en rahat hissettiğin alan bunlardan hangisi?
3. Yeni bir restorana gittiğinde ilk neye dikkat edersin diye sorsak?
4. Diyelim ki arkadaşlarını evine yemeğe davet ettin, menüyü belirlerken hangi faktör senin için daha önemlidir?
5. Şimdi de söyle bakalım, bunlardan hangisi seni daha çok motive eder?
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6. Bir de bu aktivitelerden hangisini seçeceğini öğrenelim!
7. Bir yemek yarışmasına katıldığını varsayalım. Yarışmada bunlardan hangisi seni başarılı kılar?
8. Son olarak, hangi yemek kültürü seni daha çok cezbeder?
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