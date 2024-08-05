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Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Alaçatı Pazarında Görüntülediği Tezgah Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Alaçatı Pazarında Görüntülediği Tezgah Fiyatları Ağızları Açık Bıraktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
05.08.2024 - 14:48

Her zaman plajları ve eğlencesiyle gündeme gelen Alaçatı, bu kez pazar fiyatlarıyla konuşuluyor. Bakalım fiyatları görünce siz ne düşüneceksiniz?

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Alaçatı, Türkiye'deki popüler tatil beldelerinden bir tanesi. Kimi zaman beach'lerdeki fiyatlarla, kimi zaman zaman eğlence hayatıyla gündeme geliyor Alaçatı.

Alaçatı, Türkiye'deki popüler tatil beldelerinden bir tanesi. Kimi zaman beach'lerdeki fiyatlarla, kimi zaman zaman eğlence hayatıyla gündeme geliyor Alaçatı.

TikTok'ta bulunan gurmediyet1 isimli kullanıcı, Alaçatı pazarını gezerken tezgahtaki etiketleri kaydetti. Bakalım fiyatlar nasıl?

TikTok'ta bulunan gurmediyet1 isimli kullanıcı, Alaçatı pazarını gezerken tezgahtaki etiketleri kaydetti. Bakalım fiyatlar nasıl?

Taze fasulyenin kilosu 200 TL, barbunya 150 TL, tarla domatesi ise 35 TL.

Taze fasulyenin kilosu 200 TL, barbunya 150 TL, tarla domatesi ise 35 TL.

Kıl biber 100 TL, patlıcan 40 TL

Kıl biber 100 TL, patlıcan 40 TL

Evde dekorasyon amaçlı kuru lavanta görmek isterseniz o da 100 TL

Evde dekorasyon amaçlı kuru lavanta görmek isterseniz o da 100 TL
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Çeri domatesin kilosu ise 100 TL. Fiyatlar hiç de ucuz değil gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz?

Çeri domatesin kilosu ise 100 TL. Fiyatlar hiç de ucuz değil gibi görünüyor. Siz ne diyorsunuz?

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