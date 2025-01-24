Bir Renk Seç, Sana Haftanın Şarkısını Verelim!
Bir Renk Seç, Sana Haftanın Şarkısını Verelim!
Haftanın şarkısını öğrenmek için bir renk seçmen gerektiğini söylesek, inanır mıydın?
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Hadi bir renk seç, haftanın şarkısını öğren!
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Bengü - Saat 03.00
Sabrina Carpenter - Espresso
Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım
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Serdar Ortaç - Mikrop
Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni
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Hande Yener - Sopa
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