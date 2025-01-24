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Bir Renk Seç, Sana Haftanın Şarkısını Verelim!

etiket Bir Renk Seç, Sana Haftanın Şarkısını Verelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.01.2025 - 23:08

Haftanın şarkısını öğrenmek için bir renk seçmen gerektiğini söylesek, inanır mıydın?

Onedio testi ile mümkün!

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Hadi bir renk seç, haftanın şarkısını öğren!

Bengü - Saat 03.00

Sabrina Carpenter - Espresso

Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım

Semicenk - Batık Gemi

Serdar Ortaç - Mikrop

Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni

Soner Sarıkabadayı - Boza Boza

Hande Yener - Sopa

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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