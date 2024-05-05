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Bir Otobüs Firmasına Ait Otoparkta Yangın: Sıfır Araçlar Kül Oldu!

Bir Otobüs Firmasına Ait Otoparkta Yangın: Sıfır Araçlar Kül Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
05.05.2024 - 09:13

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, bir otobüs markasına ait servis kısmının otoparkında yangın çıktı. Yaklaşık 1 saat süren yangında 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kül oldu. 

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Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi.

Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi.

Park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kameraya da yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kameraya da yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Friedrich Nietzsche

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