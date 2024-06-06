Bir Mezar Taşının Hikayesi: 2 Yaşındaki Bebeğin Cenazesine Olayı Soruşturan Polisler Sahip Çıkmış
Bir Mezar Taşının Hikayesi: 2 Yaşındaki Bebeğin Cenazesine Olayı Soruşturan Polisler Sahip Çıkmış
İki yıl önce Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde istismara mazur kalan 2 yaşındaki Nisanur bebek hayatını kaybetmişti. Furkan S. isimli sapık yakalanmış ve tutuklanmıştı. Nisanur bebeğin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ve olayı soruşturan polislerin cenazeye sahip çıkarak mezar taşını yaptırdığı ortaya çıktı.
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Olay, ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi'nde iki yıl önce, 18 Mayıs günü yaşandı. Furkan S. ile tanışan M.Ö. isimli kadın, geceyi Furkan S. ile birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö., yanında 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde kalan 2 yaşındaki Nisanur, telefondan video izlerken Furkan S. tarafından nitelikli cinsel saldırıya uğradı. Küçük kız bayılınca, Furkan S. kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu.
Olayın ortaya çıkmasının ardından, doktor kontrolü sonucu küçük Nisanur'un nitelikli cinsel saldırıya uğradığı belirlendi ve Furkan S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük Nisanur'un cenazesi, ilçe protokolü tarafından kimsesizlerin de defnedildiği Yenişehir Mezarlığı'na gömüldü. Cenazeye devlet yetkilileri ve polis sahip çıktı.
Türkiye'nin gündemine oturan bu olayda, Nisanur'un cenazesini Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan soruşturmayı aydınlatan polislerin aldığı, defin işlemlerinde küçük bebeğe devletin sahip çıktığı ortaya çıktı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçun aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması kapsamında soruşturmayı aydınlatan Komiser İbrahim Y.'nin sel, heyelan olması ve mezarın kaybolması tehlikesine karşı fidan diktiği ve kendi imkanlarıyla mezar taşını yaptırdığı; belirli aralıklarla mezarlığa gelerek Nisanur bebeğin mezarının bakımını yaptığı öğrenildi. Nisanur'un mezar taşına da "Ve herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir. Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum" sözlerini yazdırdığı, yazıda da dünyadaki adaletin yerini bulduğu ancak asıl adaletin mahşerde Mahkeme-i Kübra'da Hakim'in Allah olduğu yeri işaret ettiği vurgulandı.
Cenazenin defnedilmesinde yürekleri dağlayan bir detay daha ortaya çıktı. Annesi M.Ö.'nün soruşturmadan dolayı cezaevine, 9 yaşındaki ablası R.Ö.'nün ise sevgi evinde kaldığı; kimsesi olmayan Nisanur bebeğin mezarının başka mezarlığa gömülmesi durumunda kaybolabileceği düşünülerek, düzenli bakımı yapılan kimsesizler mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kaymakamlık, belediye ve müftülük görevlilerinin de defin işlemlerinde büyük katkı sağladığı ortaya çıktı.
Küçük kızın mezar taşına soyadı yerine "Nisanur Bebek" yazıldığı öğrenildi. Nisanur bebeğin maruz kaldığı cinsel istismar nedeniyle mezar taşına Kur'an-ı Kerim'den "Ve herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir" cümleleri yazıldı.
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