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Bir Kuşak Onlarla Vücut Buldu: Yıllardır Dillerden Düşmeyen Rock Şarkılar

etiket Bir Kuşak Onlarla Vücut Buldu: Yıllardır Dillerden Düşmeyen Rock Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 21:34

Koca bir kuşak onları dinledi. Zamansız söz ve müzikleriyle bir neslin vücut bulduğu rock şarkılar bu listede!

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1. Duman - Senden Daha Güzel

2. Şebnem Ferah - Sil Baştan

3. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim

4. Gripin - Sensiz İstanbul'a Düşmanım

5. Manga - Cevapsız Sorular

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6. Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam

7. Ogün Sanlısoy - Saydım

8. Emre Aydın - Git

9. Athena - Arsız Gönül

10. Seksendört - Ölürüm Hasretinle

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11. Pinhâni - Hele Bi Gel

12. Teoman - Gemiler

<3<3 BONUUUUUUUS: Umut Kaya - Mor Yazma

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