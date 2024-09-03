Bir Kuşak Onlarla Vücut Buldu: Yıllardır Dillerden Düşmeyen Rock Şarkılar
Bir Kuşak Onlarla Vücut Buldu: Yıllardır Dillerden Düşmeyen Rock Şarkılar
Koca bir kuşak onları dinledi. Zamansız söz ve müzikleriyle bir neslin vücut bulduğu rock şarkılar bu listede!
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1. Duman - Senden Daha Güzel
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2. Şebnem Ferah - Sil Baştan
3. Aylin Aslım - Ben Kalender Meşrebim
4. Gripin - Sensiz İstanbul'a Düşmanım
5. Manga - Cevapsız Sorular
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6. Mor ve Ötesi - Daha Mutlu Olamam
7. Ogün Sanlısoy - Saydım
8. Emre Aydın - Git
9. Athena - Arsız Gönül
10. Seksendört - Ölürüm Hasretinle
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