Bir Kaşıkta Mutluluk: Evde Kolayca Yapabileceğin Pratik Tarifler
Uzun bir günün ardından eve geldin ve karnın çok aç! Pratik bir şekilde yemek hazırlamak istiyor ama ne yapacağına bir türlü karar veremiyorsan senin için şipşak hazırlayabileceğin tarifler seçtik. Hem lezzet bombası hem de pratik tarifler için aşağı kaydırın!
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1. Arancini Topları
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2. Yelpaze Patlıcan ve Kumpir
3. Tayland Usulü Acılı Tavuk Kanatları
4. Fırında Parmesan Peynirli Kabak ve Milföy
5. Portakallı Parlak Balık Fileto
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6. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması
7. Fırın Makarna ve Karnabahar Mini Pizzalar
8. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç
9. Dört Malzemeli Meyveli Kek
10. Patates Kekleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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