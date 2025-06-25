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Bir Kaşıkta Mutluluk: Evde Kolayca Yapabileceğin Pratik Tarifler

etiket Bir Kaşıkta Mutluluk: Evde Kolayca Yapabileceğin Pratik Tarifler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
25.06.2025 - 19:06

Uzun bir günün ardından eve geldin ve karnın çok aç! Pratik bir şekilde yemek hazırlamak istiyor ama ne yapacağına bir türlü karar veremiyorsan senin için şipşak hazırlayabileceğin tarifler seçtik. Hem lezzet bombası hem de pratik tarifler için aşağı kaydırın!

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1. Arancini Topları

1. Arancini Topları

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 50 gr bezelye

  • 150 gr dana yahni

  • 500 gr pirinç, pişmiş

  • 40 gr galeta unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Dondurulmuş bezelyeleri soğuk suyun altında durulayın. Bezelye ve dana yahniyi karıştırın. Pirinci eşit büyüklükte 12 adet top haline getirin. Her bir topu düzleştirin, ortasına bir yemek kaşığı yahni ve bezelye koyun. Pirincin içine alarak kapatın. Bir koni haline getirin. 

2. Her bir pirinç konisini, galeta ununa bulayın. Zeytinyağı ile fırçalayın. 

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dk pişirin. Afiyet olsun!

2. Yelpaze Patlıcan ve Kumpir

2. Yelpaze Patlıcan ve Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 domates

  • 50 gr mozeralla

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Patlıcanı yıkayın. Domatesleri yıkayıp ince ince dilimleyin. Mozzarella peynirini ince ince dilimleyin. 

Patlıcanı tepesinin yaklaşık 1 cm altından başlayarak, üst kısmı saptan kopmadan en alta kadar kesin. Her yerini tuz ve zeytinyağı ile tatlandırın. Patlıcan dilimlerinin arasına domates ve mozzarella dilimlerini yerleştirin.

3. Patlıcanı Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirtilen sürede pişirin. Afiyet olsun!

Kumpir

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 12 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 adet orta boy patates

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım çay bardağı konserve mısır

  • 1 su bardağı garnitür

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 2 yemek kaşığı siyah zeytin

  • Yarım çay bardağı kornişon turşu (halka halka doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1.Kumpir için öncelikle patateslerin kabuğunu soyalım ve tencereye alıp üzerine su ekleyerek haşlanmaya bırakın. Haşlanan patateslerin suyunu süzerek uygun bir karıştırma kabına alın.

2.Üzerine tereyağı ve tuz ekleyerek patatesleri ezin. Ardından kaşar peynirini ilave edin ve güzelce karıştırn.

3. Hazırladığımız patates püresini Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve tabanına yayın.

4.Üzerine garnitür, doğranmış kornişon turşu, zeytin dilimleri, konserve mısır ve rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirerek 180 °C’de 12 dakika pişirelim.

Sürenin sonunda kumpirimiz servise hazır. Afiyet olsun!

3. Tayland Usulü Acılı Tavuk Kanatları

3. Tayland Usulü Acılı Tavuk Kanatları

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 18 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

  • 4 diş sarımsak

  • 6 arpacık soğan

  • 3 kırmızı acıbiber

  • 1 çay kaşığı zerdeçal

  • 20 gr havlucan

  • 1 yemek kaşığı arpacık soğan yağı

  • 740 gr tavuk kanat

  • 2 yemek kaşığı balık sosu

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı pirinç unu

Yapılışı:

1.Sarımsak, arpacık soğan, kırmızı biber, zerdeçal tozu, galangal ve arpacık soğan yağını ezme kıvamına getirin. Tavuk kanatlarını balık sosu, şeker ve harmanlanmış baharat emesiyle birleştirin ve marine olmaları için buzdolabında 1 saat bekletin. Kızartmadan önce pirinç unu ekleyin. 

2. Fazla kalan marineyi tavuk kanatlarından süzün. Tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve pişirin. Afiyet olsun!

4. Fırında Parmesan Peynirli Kabak ve Milföy

4. Fırında Parmesan Peynirli Kabak ve Milföy

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 16 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 kabak

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 4 yemek kaşığı parmesan

  • 1 yemek kaşığı yağ

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Kabakları yarım uzunlukta dilimleyin ve her parçayı ortadan ikiye kesin. 8 parça kabak olacak.

2. Maydanozu, galeta ununu, peyniri, yağı ve karabiberi karıştırın.

3. Hazırladığınız karışımı kabakların üzerine dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin. Afiyet olsun!

Milföy

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 6 dilim dana sosis

  • 6 milföy hamuru

  • 12 dilim sucuj

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Milföy hamurunu ortadan ikiye kesin ve kestiğiniz milföylerin arasına 2 dilim sucuk 1 dilim sosis koyun.

2.Üçgen haline gelecek şekilde katlayıp kenarlarını iyice kapatalım.

3. Üçgen şekline getirdiğiniz milföylerin üstüne yumurta sarısını sürelim ve Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizelim Afiyet olsun!

5. Portakallı Parlak Balık Fileto

5. Portakallı Parlak Balık Fileto

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 çipura fileto

  • 1 portakal

  • 100 ml portakal suyu

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 200 gr marul yaprağı

  • 50 gr havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 

  • 1 çay kaşığı balzemik sirke

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Bir portakalı ince dilimler halinde kesin. Her balık filetosu için 3-4 portakal dilimine ihtiyacınız olsun. Portakal suyunu bal ve soya sosuyla karıştırın ve ocakta, orta ateşte yoğunlaştırın. Portakal dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve balık filetolarını üstüne yerleştirin. 

2.Balık filetolarını 12 dakika, 180 derece pişirin. 

3. Bu sırada salatasını hazırlayın. Damak tadınıza göre soslayın ve salatanın üstüne balığı yerleştirerek afiyetle yiyin!

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6. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması

6. Fırınlanmış Peynir ve Jambonlu Patates Dolması

Hazırlanma Süresi: 10 dk

Pişirme Süresi: 60 dk

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 4 patates, büyük boy

  • 200 gram pismis füme jambon

  • 120 gram Çedar peyniri

  • 1 çay kaşığı dereotu

  • ½ çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • ½ çay kaşığı kırmızı biber salçası

  • 4 yemek kaşığı  mayonez

Yapılışı:

1. Patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve 180 derecede 50 dakika pişirmeye bırakın.

2. Patatesler hazır olur olmaz eldiven kullanarak patatesleri dikkatlice Philips Çift Hazneli Airfryer'da çıkarın ve uzunlamasına ikiye bölün. Bir çay kaşığı kullanarak patateslerin üzerinde çukurlar açın. İçinden çıkardığınız patatesleri ezin ve iç harca katıp karıştırın. İçi oyulmuş patateslerin içine iç harcını koyun. 

3.İç dolgusu için jambonu doğrayın, peyniri rendeleyin, dereotunu kıyın. Hazırlanan malzemeleri bir kaseye koyun tuz, acı biber sosu ve mayonez ekleyin. 

4.Doldurduğunuz patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da tekrar 180 derece, 10 dakikada pişirin.  Fırınlanmış peynir ve jambon dolgulu patates dolmalarını afiyetle servis edin!

7. Fırın Makarna ve Karnabahar Mini Pizzalar

7. Fırın Makarna ve Karnabahar Mini Pizzalar

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 800 mililitre süt

  • 2 çay kaşığı toz sarımsak

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 2 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 200 gram dirsek makarna

  • 0.5 muskat (küçük hindistan cevizi) rendesi

  • 150 gram rende kaşar

  • 20 gram kuru et

  • 1 tutam taze biberiye

Yapılışı:

1. Ateşe dayanıklı emaye ya da cam büyük boy kaseye 2.5 su bardağı dirsek makarnayı ekleyin. 

2. Üzerine 3 + 1/3 su bardağı süt, 2 çay kaşığı toz sarımsak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ve çeyrek muskatın rendesini ekleyip karıştırın.

3.  Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200 derece 22 dakika pişirin. Pişirmenin yarısında makarnaların birbirine yapışmaması için açıp bir kere karıştırın. 

4. Ardından doğranmış kuru eti ve 3 avuç rende kaşarın yaklaşık 1 avucunu içine, 2 avucunu ise makarnanın üzerine yayın.

5. Son olarak da biraz biberiye yaprakları ve pul biber ekleyip 5 dakika daha pişirince muhteşem makarnanız hazır olacak!

Karnabahar Mini Pizzalar

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 11 dakika

Pişirme Derecesi: 170°

Malzemeler

  • 6 dilim dana sosis

  • 6 milföy hamuru

  • 12 dilim sucuj

  • 1 yumurta sarısı

Yapılışı:

1. Milföy hamurunu ortadan ikiye kesin ve kestiğiniz milföylerin arasına 2 dilim sucuk 1 dilim sosis koyun.

2.Üçgen haline gelecek şekilde katlayıp kenarlarını iyice kapatalım.

3. Üçgen şekline getirdiğiniz milföylerin üstüne yumurta sarısını sürelim ve Philips  Çift Hazneli Airfryer'a dizin. Afiyet olsun!

8. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç

8. Baharatlı Tavuk Budu Sandviç

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr tavuk budu fileto

  • 4 çay kaşığı hardal

  • 1 çay kaşığı biber tanesi

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kimyon tohumu

  • 1 çay kaşığı kişniş tohumu

  • 1 çay kaşığı rezene tohumu

  • 100 gr kırmızı lahana

  • 100 gr beyaz lahana

  • 50 gr havuç

  • 30 gr kereviz sapı

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • Yarım çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 20 gr mini ıspanak

  • 4 tam tahıl ekmeği

Yapılışı:

1. Tavuk budu filetolarını hardalla iyice kaplayın. Karabiber, kaba tuz, kimyon, kişniş ve rezene tohumlarını birlikte öğütün. Baharat karışımını filetoların bir tarafına cömertçe serpin yapışması için bastırın. 

2. Tavuk butlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve yerleştirin. 15 dakika pişirin. 

3. Bu sırada geri kalanı hazırlayın. Lahanaların hasarlı dış yapraklarını ayırın. Her kırmızı hem de beyaz lahanayı yıkayıp doğrayın. Havuç ve kereviz sapını yıkayıp rendeleyin. Her şeyi bir kaseye alın ve süzme yoğurt, limon kabuğu rendesi, tuz ve öğütülmüş biber, ekleyin. 

4.Mini ıspanak yapraklarını yıkayın. Tavuk piştikten sonra sandviçi hazırlayın; iki ekmek arasına minik ıspanak yapraklarını, eti ve lahana salatasını koyup servis edebilirsiniz.

9. Dört Malzemeli Meyveli Kek

9. Dört Malzemeli Meyveli Kek

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 190 gr un

  • 150 gr şeker

  • 3 yumurta

  • 200 gr çilek

  • 1 çay kaşığı soğuk tereyağı

Yapılışı:

1. Un, şeker ve yumurtaları elektrikli mikser yardımıyla karıştırın. Çilekleri küçük parçalar halinde dilimleyin ve hepsini spatulayla kek karışımına katın.

2.Philips Çift Hazneli Airfryer'a tereyağıyla yağladıktan sonra kek karışımını içine dökün. Çilekli keki önerilen süre boyunca belirtilen sıcaklıkta pişirin!

Afiyet olsun!

10. Patates Kekleri

10. Patates Kekleri

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr pişmiş patates

  • 25 gr parmesan

  • 5 gr maydanoz

  • 1 orta boy yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Haşlanmış patatesi süzün ve patates ezici ile ezin. Ezilmiş patatesleri yumurta, rendelenmiş parmesan, un, kıyılmış maydanoz, zeytinyağı, tuz ve biberi birlikte ezerek karıştırın. 

2. Ellerinizle daireler oluşturarak ve dışlarına fırça ile zeytinyağı sürün.

3.Patates toplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'da belirtilen sürede pişirin.

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