Bir Kaşıkta Mutluluk: Evde Kolayca Yapabileceğin Pratik Tarifler

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 13 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

50 gr bezelye

150 gr dana yahni

500 gr pirinç, pişmiş

40 gr galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Dondurulmuş bezelyeleri soğuk suyun altında durulayın. Bezelye ve dana yahniyi karıştırın. Pirinci eşit büyüklükte 12 adet top haline getirin. Her bir topu düzleştirin, ortasına bir yemek kaşığı yahni ve bezelye koyun. Pirincin içine alarak kapatın. Bir koni haline getirin.

2. Her bir pirinç konisini, galeta ununa bulayın. Zeytinyağı ile fırçalayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dk pişirin. Afiyet olsun!