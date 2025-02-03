Bir Elmanın Yarısı

Yarım elma çürür...

Oksijen olur...

Belki de kesin var, kesildiğin yerden okside oldun.

Kesini sen saracaksın.

Pansumanını yapabildiğinde güç seninle...

Kendin için tamamen yeterli olduğunda güç seninle...

Bağımlı olmadan bağlı olmak...

Maddi ya da manevi bağımlı olduğun ilişkinde manipüle edilmeye açıksın.

Şantaj, ajitasyon ve manipülasyon kurbanı olmak istemiyorsan ve hatta kurbanlığı seçmiyorsan; yeterli ol, bağımlılıklarından sıyrıl...

Kurbanlık, acı beden senin yaradılışına uygun değil.

Başına her ne gelirse gelsin içindeki kahramanı hatırla...

Çıkarsın...

Çıkman için sana bir mucize bileti vermemi ister misin?

Bu ne kadar kolay olurdu öyle değil mi?

Sana mucize biletini vereceğim...

Sana kolay olacağını söyleyemem...

Bataklıktan, karanlıktan, balinanın karnından çakman için tek formül;

Kendi kahramanın sensin...

Tutunduğun ipse;

Allah, Yaradan, Evren, enerji işte her ne dersen...

Muhtaciyetin sadece ona..

Onsuz yapamam dersin onsuz kalırsın,

Değişemem dersin değişmek zorunda kalırsın...

Bırakamam dersin terk edilirsin...

Ta ki hatırlayana kadar...

Tek muhtaciyetin “O”...

“O” seni tutunca yenilmez ve yıkılmazsın...

Aslına bakarsan hiç bırakmadı ki...

Tek başına kalabilme kasını kuvvetlendir, yalnız değilsin sonuçta...

Bir ilişkiyi bitirebilme gücü ve yeterli olman seni ilişkinde üstün kılar...

Bilin istedim...

Onedio okurlarım için sevgiyle...

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