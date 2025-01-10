Bir Dönemlerin Instagram Makyajını Hatırlıyor musun? Makyaj Algımızın Yıllara Göre Değişimi

“No make-up” makyajında temel amaç, makyaj yapmış gibi görünmeyip aslında bolca ürün kullanarak doğal bir görüntü elde etmekti. Hafif bir fondöten, belli belirsiz bir allık, nude bir ruj ve maskara ile “sabah böyle uyandım” demek çok modaydı. Ama hepimiz biliyoruz ki bu görünümü elde etmek için saatler harcanıyordu.