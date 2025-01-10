Bir Dönemlerin Instagram Makyajını Hatırlıyor musun? Makyaj Algımızın Yıllara Göre Değişimi
Bir Dönemlerin Instagram Makyajını Hatırlıyor musun? Makyaj Algımızın Yıllara Göre Değişimi
Makyaj trendleri tıpkı modanın kendisi gibi her dönem değişiyor ve gelişiyor. Bir zamanlar incecik kaşların, parlak lip gloss’ların moda olduğu günlerden kontür oyunları ve “Instagram makyajı” dediğimiz kusursuz görünümlere geçiş yaptık. Hazırsan gel, 2000'ler sonrası makyajın değişimine birlikte göz atalım!
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1. Erken 2000'lerde şarkıcıdan oyuncuya sürmeyenin kalmadığı lip gloss'lar...
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2. 2000'lerin başında her şeyin biraz asi biraz parlak olduğu Emo akımı.
3. Erken 2000'lerin kiremit kırmızısı ruj çılgınlğı.
4. 2000'leri sallayan Y2K modası, makyaja da damgasını vurdu.
5. 2000'li yıllarda kahverengi dudak kalemi pek çok ünlünün stilini tamamladı.
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6. 2000’lerin rüya gibi trendlerinden biri de lavanta göz farıydı.
7. 2010’larda koyu ve mat rujlar sahneye çıktı.
8. 2010’ların yoğun kontür trendi yüz hatlarını adeta yeniden tasarlıyordu.
9. 2010'larda Instagram makyajına tezat olarak “no make-up” makyajı da yükselişteydi.
10. 2020’lerin en iddialı ve çarpıcı akımlarından biri de fox eyes makyajıydı.
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11. 2020’ler renkli eyeliner ve maskaralarla makyajda özgürlüğün ve eğlencenin yılı oldu.
12. 2020’lerde Kore makyajı “doğal ama etkileyici” felsefesiyle trend oldu.
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