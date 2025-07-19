Bir Dönemler Tüm İnterneti Ele Geçiren 9 Gizemli Paylaşım

“Ne oluyor ya?' dediğimiz ve tüm interneti saran bu garip paylaşımlar, bir anda hayatımıza girdi, beyin yaktı ve ortadan kayboldu. Kimileri hala çözülemedi, kimileri ise komple bir pazarlama stratejisiydi. Ama kesin olan şu ki o dönem internetteydiniz ve bunlardan en az biri sizi de avucunun içine aldı. Haydi birlikte bakalım!