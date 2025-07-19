Bir Dönemler Tüm İnterneti Ele Geçiren 9 Gizemli Paylaşım
“Ne oluyor ya?' dediğimiz ve tüm interneti saran bu garip paylaşımlar, bir anda hayatımıza girdi, beyin yaktı ve ortadan kayboldu. Kimileri hala çözülemedi, kimileri ise komple bir pazarlama stratejisiydi. Ama kesin olan şu ki o dönem internetteydiniz ve bunlardan en az biri sizi de avucunun içine aldı. Haydi birlikte bakalım!
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1. Bu kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?
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2. Bu fotoğrafta kaç tane kız görüyorsun?
3. Tatilya'daki konuşan ağacın içinde insan var mıydı yok muydu?
4. Elbiseyi hangi renk görüyorsun?
5. Hayalet sevgilim aslında kimdi?
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6. Bir köpek mi yoksa domuz mu?
7. Bu ayakkabı hangi renk?
8. Kaç hayvan görüyorsun?
9. Bu kız hangi tarafa dönüyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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