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Bir Dönemler Tüm İnterneti Ele Geçiren 9 Gizemli Paylaşım

etiket Bir Dönemler Tüm İnterneti Ele Geçiren 9 Gizemli Paylaşım

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 13:32

“Ne oluyor ya?' dediğimiz ve tüm interneti saran bu garip paylaşımlar, bir anda hayatımıza girdi, beyin yaktı ve ortadan kayboldu. Kimileri hala çözülemedi, kimileri ise komple bir pazarlama stratejisiydi. Ama kesin olan şu ki o dönem internetteydiniz ve bunlardan en az biri sizi de avucunun içine aldı. Haydi birlikte bakalım!

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1. Bu kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

1. Bu kedi aşağı mı iniyor yoksa yukarı mı çıkıyor?

Küçük bir siyah beyaz kedi, bir merdivende duruyor. Soru da yukarı mı çıkıyor, yoksa aşağı mı iniyor? Perspektif o kadar muğlak ki iki tarafı da savunmak mümkün. Twitter'da anket yapıldı, kullanıcılar ikiye bölündü. Bilim insanı gibi gölgeleri analiz edenler bile çıktı.

2. Bu fotoğrafta kaç tane kız görüyorsun?

2. Bu fotoğrafta kaç tane kız görüyorsun?

Yine bir dönem gündemimizi meşgul eden gizemli paylaşımlardan biriydi bu da. Ayna mı var yoksa sayıca faza oturan kız mı var? Yine insanların cevapları bir kaç seçenekten oluşuyordu.

3. Tatilya'daki konuşan ağacın içinde insan var mıydı yok muydu?

3. Tatilya'daki konuşan ağacın içinde insan var mıydı yok muydu?

Özellikle 90'lı yıllarda çocuk olanlar için bir peri masalını andıran Tatilya'da bulunan bu konuşan ağaç, bir dönem internet aleminde de çok tartışılmıştı. Konuşan ağaç bir makine mi yoksa içinde bir insan mı var sorusu kafaları bolca kurcaladı.

4. Elbiseyi hangi renk görüyorsun?

4. Elbiseyi hangi renk görüyorsun?

Facebook'un Facebook olduğu zamanlarda tüm dünyayı ele geçiren bu elbise konusu akılları çok kurcalamıştı. 2015’te internette yayılan #TheDress tartışması tam anlamıyla sansasyoneldi. Bazıları bu elbiseyi beyaz-altın, bazıları ise mavi-siyah olarak gördü. Aileler kavga etti, arkadaşlıklar sorgulandı, hatta bilimsel açıklamalar geldi. Işık kırılması, göz konisi farklılıkları falan derken olay psikolojik bir savaşa dönüştü. O dönem NASA bile karışsaydı kimse şaşırmazdı!

5. Hayalet sevgilim aslında kimdi?

5. Hayalet sevgilim aslında kimdi?

Yıl 2005... Henüz sosyal medya uygulamaları ele geçirmemiş. İnternette amatörce kaydedilmiş hüzün dolu bir şarkı. Herkes bu buğulu ses ve içli sözlerin altında yatan gerçeği çok merak etmişti. Hayalet sevgili aslında kimdi? Ölmüş müydü? Sorular kafaları kurcalarken gerçek ortaya çıktı. İrem'in söylediği bu güzel şarkı da anılarımızdaki yerini hep korumak üzere köşesine çekildi.

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6. Bir köpek mi yoksa domuz mu?

6. Bir köpek mi yoksa domuz mu?

Görsele baktığınızda ne gördüğünüzü başta anlayamıyordunuz. Uzun süre incelemeniz gerekiyordu. Şu an olsa hemen çözeriz ama o yıllarda internet aleminde acemiydik.

7. Bu ayakkabı hangi renk?

7. Bu ayakkabı hangi renk?

Elbise olayının ardından bir başka kafa karıştırıcı görsel daha geldi, bir spor ayakkabı. Bazı kullanıcılar pembe-beyaz, bazılarıysa mavi-gri gördü. Renk algısının ışığa ve ekran çözünürlüğüne göre değiştiği söylense de sosyal medya bir kez daha ikiye bölündü. Bu sefer gözlükle bakınca değişiyor diyenler bile oldu. Tüm dünya ben mi yanlış görüyorum krizine sürüklendi. Moda tarihinin en tartışmalı ayakkabılarından biri olarak yerini aldı.

8. Kaç hayvan görüyorsun?

8. Kaç hayvan görüyorsun?

Yine internetin eski güzel günlerinden bir parça. Karmaşık bir orman görselinde gizlenmiş hayvanlar. Kimisi 5 hayvan gördü, kimisi 12! Fil, at, kuş, fare, balık… derken gözler iyice yandı. Görselin ana amacı, kullanıcıların dikkat seviyesini ve algı çeşitliliğini göstermekti.

9. Bu kız hangi tarafa dönüyor?

Meşhur Spining Dance gifi bir dönem ortalığı kasıp kavurmuştu. Bazıları saat yönünde döndüğünü söylerken, diğerleri tersine döndüğünü iddia etti. Hatta hangi beyin lobun daha aktifse o yöne dönüyor iddiaları yayıldı. Sonradan anlaşıldı ki görsel aslında bilinçli olarak yönsüz hazırlanmıştı. Kafanızın içinde hangi taraf ağır basarsa figür o yöne dönüyordu. Ve bu da, tek bir GIF ile algılarımızı parmak ucunda oynatabildiklerini kanıtladı!

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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