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Bir de Canlısını Dinleyelim: Son Dönemlere Damga Vuran En İyi Performanslar

etiket Bir de Canlısını Dinleyelim: Son Dönemlere Damga Vuran En İyi Performanslar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 23:16

Son zamanların en iyi canlı performansları bu listede!

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1. Simge - Sevmek Yüzünden

2. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak

3. Mert Demir - Gözlerime Bak

4. Emir Can İğrek - Can Dostum

5. Melike Şahin - Bedelini Ödedim

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6. Yalın - Ki Sen

7. Tan Taşçı - Ona Söyle

8. Mabel Matiz - Fırtınadayım

9. Edis - Yalan

10. Semicenk - Batık Gemi

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11. Dolu Kadehi Ters Tut & Sedef Sebüktekin - Gitme

12. Sertab Erener - Every Way That I Can

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