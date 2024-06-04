Bir de Canlısını Dinleyelim: Son Dönemlere Damga Vuran En İyi Performanslar
Bir de Canlısını Dinleyelim: Son Dönemlere Damga Vuran En İyi Performanslar
Son zamanların en iyi canlı performansları bu listede!
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1. Simge - Sevmek Yüzünden
2. Sakiler & Berkay - Yalanı Bırak
3. Mert Demir - Gözlerime Bak
4. Emir Can İğrek - Can Dostum
5. Melike Şahin - Bedelini Ödedim
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6. Yalın - Ki Sen
7. Tan Taşçı - Ona Söyle
8. Mabel Matiz - Fırtınadayım
9. Edis - Yalan
10. Semicenk - Batık Gemi
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