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Billie Eilish’in Yeni Albümündeki Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

etiket Billie Eilish’in Yeni Albümündeki Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 18:16

Billie Eilish'in taptaze albümü olan 'HIT ME HARD AND SOFT' albümünden şarkı sözlerini tamamlamanı isteyeceğiz. Bakalım kaç soruya doğru cevap vereceksin?

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1. "People say I look happy..."

2. "I could eat that girl for lunch..."

3. "To take my love away..."

4. "I want you to stay..."

5. "Things fall apart..."

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6. "I'm trying my best..."

7. "I wish you the best fot the rest of your life..."

8. "I can't fall in love with you..."

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