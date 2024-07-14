Billie Eilish’in Yeni Albümündeki Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Billie Eilish’in Yeni Albümündeki Şarkı Sözlerini Tamamlayabilecek misin?
Billie Eilish'in taptaze albümü olan 'HIT ME HARD AND SOFT' albümünden şarkı sözlerini tamamlamanı isteyeceğiz. Bakalım kaç soruya doğru cevap vereceksin?
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1. "People say I look happy..."
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2. "I could eat that girl for lunch..."
3. "To take my love away..."
4. "I want you to stay..."
5. "Things fall apart..."
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