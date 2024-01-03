Bildiği 50'den Fazla Dile Karşın Türkçeyi Öve Öve Bitiremeyen Dahi Profesör Johan Vandewalle Kimdir?
Bildiği 50'den Fazla Dile Karşın Türkçeyi Öve Öve Bitiremeyen Dahi Profesör Johan Vandewalle Kimdir?
Dilbilimdeki ustalığı ile tanınan Prof. Dr. Johan Vandewalle, 50'den fazla dil öğrenmiş bir deha olarak özellikle Türkçeye olan sevgisi ve bu dilin eşsiz özelliklerine duyduğu hayranlıkla dikkat çekiyor. Türkiye'de bu kadar tanınmasının nedeni ise en çok sevdiği dil olarak Türkçeyi göstermesi ve dilimizin evrensel çekiciliğini vurgulamasıdır. Gelin bu dahi profesör Johan Vandewalle'i birlikte tanıyalım. 👇
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1960 doğumlu bir dil bilimci olan Prof. Dr. Johan Vandewalle, Ghent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık ve İletişim Bölümü'nün Türkçe Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Belçika'da doğan Vandewalle, kültür ve diller arası bir köprü olarak görev yapmak amacıyla eşiyle birlikte 1994 yılında Doğu Dilleri ve Kültürleri Merkezi'ni kurmuştur.
Bu merkezde Türkçe çeviri dersleri vermektedir ve çeviri üzerine çeşitli araştırmalar yürütmektedir.
Vandewalle'in Türkçe ile tanışıklığı, 13 yaşındayken ailesiyle Romanya'ya yapacakları tatil sırasında yaşanan bir değişiklikle başlamıştır.
Türkçeye olan ilgisinin yanı sıra Vandewalle, toplamda 50'den fazla dili incelemiş ve öğrenmiştir.
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O zamanlar 22 dil bildiği 1987'de Belçika'da düzenlenen "Babil Dil Yarışması"na katılarak birinci olmuştur.
Vandewalle, bir dili tam anlamıyla öğrenmenin insan ömrü için yetersiz olduğunu belirterek dil öğrenmeyi "incelemek" olarak tanımlamaktadır.
Vandewalle, özellikle “Çorbada tuzu bulunmak” deyimi ve “Damlaya damlaya göl olur” atasözüne büyük bir ilgi duymaktadır.
Ayrıca Halit Kıvaç'ın sıcak sesine ve Zeki Müren'in pürüzsüz telaffuzuna hayranlık beslemektedir.
Türkçe okuduğu ilk kitap ise Reşat Nuri Güntekin'in ünlü eseri Çalıkuşu olmuştur.
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