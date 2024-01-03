Bildiği 50'den Fazla Dile Karşın Türkçeyi Öve Öve Bitiremeyen Dahi Profesör Johan Vandewalle Kimdir?

Dilbilimdeki ustalığı ile tanınan Prof. Dr. Johan Vandewalle, 50'den fazla dil öğrenmiş bir deha olarak özellikle Türkçeye olan sevgisi ve bu dilin eşsiz özelliklerine duyduğu hayranlıkla dikkat çekiyor. Türkiye'de bu kadar tanınmasının nedeni ise en çok sevdiği dil olarak Türkçeyi göstermesi ve dilimizin evrensel çekiciliğini vurgulamasıdır. Gelin bu dahi profesör Johan Vandewalle'i birlikte tanıyalım. 👇

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