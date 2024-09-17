Beynimiz Yalnızlığa İhtiyaç Duyar mı?

Mesela yoğun bir iş günü sonrası eve gelip, sevdiğiniz şeyleri yapmak ya da çok stresli bir sürecin ardından kendinizle kalıp sevdiğiniz müziği dinlerken gevşediğiniz an, en güzel yalnızlığınızı dinlediğiniz an olacaktır. Buna gerçekten hepimizin ihtiyacı var ve beyin bilimi de tam bu nokta da beyninizin bunu istediğini söylüyor.

Peki ama hiçbir şey yapmadan bu sakin sessiz ortamda beynimiz ne yapıyor hiç merak ettiniz mi? 'Partiye' geri dönmeden önce beyniniz, belirli bölgeleri arasındaki aktiviteye dair tamamen farklı bir aksiyon başlatır ve bu durum genel olarak varsayılan (default) ağ moduna dönmek olarak isimlendirilir.

Günümüzde yapılan araştırmalarda varsayılan ağ modunu daha iyi anlayabilmek için beynimizdeki aktiviteyi hem depresyon gibi hastalıklarda hem de sağlıklı bir durumda izlenerek analizler yapıldı. Araştırmacılar bu ağın, biz dinleniyorken, hayal kurarken, geçmişi düşünüyor ya da gelecekle ilgili planlar yapıyor olsak da aktif olduğunu keşfetti. Bir başka ifade ile, herhangi bir konuyla meşgul değilsek, beynimiz birlikte çalışan bölgeler arasındaki iletişim yollarını açık tutarak sürekli olarak kendisiyle 'konuşur.' Bu durum şu anlama geliyor olabilir; dinlenme safhasındayken beyin aktivitesi bizi herhangi bir şeye hazır halde tutuyor böylece de yalnızlıktan çıktığımız anda doğru bir tutum geliştirebiliyoruz.

Bir başka araştırma dizisinde ise düşünceler aleminde dolaşmanın yaratıcılığı güçlendirmeye yardımcı olabileceği bulgusuna ulaşıldı. Bu durum, problem çözümünde yaratıcı çözümler geliştirmeye ve hatta sırf zaman geçirmek için yapılan küçük bir aktivitede bile yaratıcı olmaya sebep olabiliyor. Diğer insanlarla bir arada olduğumuzda birden çok görevi gerçekleştiririz, yani sürekli olarak diğer kişinin ne düşündüğünü, söz konusu bir soruna dair nasıl bir çözüme ulaştığını, düşüncelerinin ve duygularının neler olduğunu tahmin etmeye çalışırız. Oysa yalnız kaldığımızda, beynimiz rahatlar ve odaklanır.

Buradan yola çıkarak, yalnız kalınan zamanlar iyidir bu doğru ancak bu durum yalnızlığa döndüğünde işte bu bir problem olmaya başlar. Kendinizle baş başa kalmak tamamen özgürleştirici olabilir ve kendinizi tanımanız için harika bir fırsattır. Bu yüzden bu zamanı (yalnız kalınan zamanı) seversiniz. Böylesi anlarda ortaya çıkabilecek yalnızlık halini engellemek için ise zevk aldığınız bir şeyi yapmaktır. 2015 Mart ayında yayımlanan bir çalışmada, yalnızlığın; erken ölüm riskini yaklaşık %25’lik bir oranda arttırdığı bulgusuna ulaşıldı. Yani ister erkek ister kadın olun ister Avrupalı ister Amerikalı olun, fark etmiyor; yalnızlık hiç acımadan öldürüyor.