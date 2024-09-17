Beynimiz Yalnızlığa İhtiyaç Duyar mı?

Bu yüzden kendinizle tamamen izole olma duygusuna kapılmadan zaman geçirmenizi sağlayacak beş madde üstünde durabiliriz.
Düzenli beyin geliştirici aktiviteler yapın. Beyin hücrelerinizi çalıştırın. Örneğin, kitap okuyun, yazı yazın, resim yapın ya da kendinize yeni bir yetenek öğretin. Böylece yalnız ve sıkılmış hissetmek yerine dürtülenmiş ve başarılı olmuş hissedersiniz. Sadece kitap okumak stresi %68 baskılarken, yaşlılarda Alzheimer hastalığını 2,5 kat azaltıyor.
Hareket edin. Egzersiz yapın, doğada yürüyüşe çıkın ya da kalkın ve dans edin. Bu durumlar endorfin salgınızı artırır, daha motive hissedersiniz. Yürüyüş yapmak bile, yere her adım attığımızda oluşan titreşimlerin beynimize kadar ulaşıp beynimizde birçok bölümünü çalıştırır, hatta eğer anlaşmakta güçlük yaşadığınız bir kişiden bir şey isteyecek olursanız, yürüyüş esnasında istemeniz, evet cevabı alma ihtimalinizi arttırır, çünkü yürüyüş yapmak stres düzeyini düşüren bir aktivitedir. z.
Hayvanları sevin. Evcil hayvanlar bizim en sadık, huzur veren dostlarımızdır. Bize huzur vermesinin en büyük sebebi, onları severken oksitosin hormonunun salınmasıdır. (oksitosin sevgi hormonudur, iltihap önleyici, ağrı kesici, yaraları iyileştirici bir özelliği bulunur. Sevgi, mutluluk, aidiyet gibi duyguları yönetir). Yalnız ve sevgisiz insan oksitosinden yoksundur ve bu ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, depresyona ve hayata negatif bakış açısıyla yaşamaya daha yatkın olması muhtemeldir.
Yaratıcı olun. Bütün bir günü tamamen eğlendiğiniz şeyleri yapmak için ayarlayın. Böylece yalnızlık hissine kapılmayacak, belki de günün sonunda gururla sergileyebileceğiniz bir projeyi bitirmiş olacaksınız.
Meditasyon yapın. Meditasyonun farkındalığı arttırıp, endişeyi azaltarak bir denge yarattığı birçok araştırmada ortaya konmuştu. Klasik özgür irade deneyi ve hipnoz deneylerinin birleştirilmesi ile oluşturulan yeni bir test uygulamasının sonucuna göre, meditasyon yapan insanlar, diğerlerine göre bilinçdışı beyin aktivitelerinin daha farkında oluyor. Yani ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almamak, doymak yerine haz duymak için yemek yemek gibi birçok süreci daha kontrollü şekilde sürdürebilmemize, kısaca hayatımızın kontrolümüzü elimizde almamıza destek olmaktadır.
Vücudu dinlendirmenin en doğru yolu, aklı dinlendirmektir.
- Napoleon Bonaparte
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