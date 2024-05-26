Beyazlamaya Çalıştığı Söylenen Michael Jackson'ın Vitiligo Hastalığına Dair Bilinmeyen Detaylar
Beyazlamaya Çalıştığı Söylenen Michael Jackson'ın Vitiligo Hastalığına Dair Bilinmeyen Detaylar
Michael Jackson, pop kralı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde sevenlerini derinden üzen Michael Jackson, ardında bazı soru işaretleri bırakmıştı. Kimileri Michael Jackson'ın 'beyazlamak' için bazı kremler kullandığını, deri rengini bile açtığını iddia etmişti.
İşte Michael Jackson'ın beyazlayan derisinin ardında yatan hastalığı ve detayları.
Kaynak: Twitter
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Pop müziğin kralı Michael Jackson, bütün dünyada büyük bir üne kavuşmuştu.
Michael Jackson'ın derisinin yıllar içerisinde 'beyazlaşmasını' kendisinin yaptığı iddia edilmişti. Jackson'ın siyah olmayı sevmediği ve beyaz olmak istediği söylenmişti. Halbuki bu beyazlaşmanın ardında bir hastalık yatıyordu.
Her ne kadar günümüzde ünlü isimlerde vitiligo hastalığını görsek de o zamanlarda bu hastalık 'saklanması' gereken bir şey olarak algılanıyordu.
Twitter kullanıcısının derlemiş olduğu bilgiler ve fotoğraflara göre, Michael Jackson'ın hastalığı 80'lerde, kendisi henüz bir çocukken başlamıştı.
Jackson, ayrıca vitiligo hastalığına sebep olduğu bilinen otoimmün bir hastalık olan lupusa da sahipti.
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Vitiligo hastalığını gizlemek isteyen Jackson, genellikle uzun kollu kıyafetler tercih ediyor ve makyaj yapıyordu.
Michael Jackson ise bütün bu iddiaları yalanlıyordu. Aradan yıllar geçse de komplo teorileri bir türlü bitmek bilmedi.
Jackson'ın kullandığı 'beyazlatıcı' kremin aslında vitiligo ile bir alakası olmadığı ve kendisini ağarttığı söyleniyordu.
Tüm bu suçlamaların üzerine Michael Jackson, vitiligo olduğunu açıklamış ve ölümünün ardından otopsi doktoru da bunu doğrulamıştı.
Yıllar geçtikçe Michael Jackson'ın cilt rengi açılmıştı. Fakat bunun sebebi kullanılan kremler değildi. Aslında, cilt renginin açılması bu ağartıcı kremlerin kullanımına sebep olmuştu.
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Michael Jackson'ın ilk estetik operasyonunu ise 1979 yılında, dans ettikten sonra burnunun kırılmasının ardından yaptırdığı belirtiliyor.
Lupusu nedeniyle burnu tam olarak iyileşmeyen Michael Jackson'ın birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldığı aktarılıyor.
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