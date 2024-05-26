Beyazlamaya Çalıştığı Söylenen Michael Jackson'ın Vitiligo Hastalığına Dair Bilinmeyen Detaylar

Vitiligo, deride bazı pigmentasyon eksikliklerinden meydana gelen bir hastalıktır. Özellikle koyu tenli kişilerde kendini daha kolay belli eder.

Michael Jackson da tıpkı babası ve dedesi gibi bu hastalıktan muzdaripti. Hatta oğluna da bu hastalığı miras bırakmıştı.