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Beyazlamaya Çalıştığı Söylenen Michael Jackson'ın Vitiligo Hastalığına Dair Bilinmeyen Detaylar

Beyazlamaya Çalıştığı Söylenen Michael Jackson'ın Vitiligo Hastalığına Dair Bilinmeyen Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 16:48

Michael Jackson, pop kralı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. 2009 yılında hayatını kaybettiğinde sevenlerini derinden üzen Michael Jackson, ardında bazı soru işaretleri bırakmıştı. Kimileri Michael Jackson'ın 'beyazlamak' için bazı kremler kullandığını, deri rengini bile açtığını iddia etmişti.

İşte Michael Jackson'ın beyazlayan derisinin ardında yatan hastalığı ve detayları.

Kaynak: Twitter

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Pop müziğin kralı Michael Jackson, bütün dünyada büyük bir üne kavuşmuştu.

Pop müziğin kralı Michael Jackson, bütün dünyada büyük bir üne kavuşmuştu.

2009 yılında yaşamını yitiren ünlü isim, sevenlerini yasa boğdu. Geride ise bazı soru işaretleri ve tartışmalar bıraktı. Hiç şüphesiz bir de yıllar geçse de dinlenecek şarkılarını ve ikonik dans hareketlerini.

Michael Jackson'ın derisinin yıllar içerisinde 'beyazlaşmasını' kendisinin yaptığı iddia edilmişti. Jackson'ın siyah olmayı sevmediği ve beyaz olmak istediği söylenmişti. Halbuki bu beyazlaşmanın ardında bir hastalık yatıyordu.

Michael Jackson'ın derisinin yıllar içerisinde 'beyazlaşmasını' kendisinin yaptığı iddia edilmişti. Jackson'ın siyah olmayı sevmediği ve beyaz olmak istediği söylenmişti. Halbuki bu beyazlaşmanın ardında bir hastalık yatıyordu.

Michael Jackson, günümüzde yaklaşık her 100 kişiden 1 veya 2'sini etkileyen Vitiligo hastalığından muzdaripti.

Her ne kadar günümüzde ünlü isimlerde vitiligo hastalığını görsek de o zamanlarda bu hastalık 'saklanması' gereken bir şey olarak algılanıyordu.

Her ne kadar günümüzde ünlü isimlerde vitiligo hastalığını görsek de o zamanlarda bu hastalık 'saklanması' gereken bir şey olarak algılanıyordu.

Vitiligo, deride bazı pigmentasyon eksikliklerinden meydana gelen bir hastalıktır. Özellikle koyu tenli kişilerde kendini daha kolay belli eder. 

Michael Jackson da tıpkı babası ve dedesi gibi bu hastalıktan muzdaripti. Hatta oğluna da bu hastalığı miras bırakmıştı.

Twitter kullanıcısının derlemiş olduğu bilgiler ve fotoğraflara göre, Michael Jackson'ın hastalığı 80'lerde, kendisi henüz bir çocukken başlamıştı.

Twitter kullanıcısının derlemiş olduğu bilgiler ve fotoğraflara göre, Michael Jackson'ın hastalığı 80'lerde, kendisi henüz bir çocukken başlamıştı.

Bu fotoğrafta da Michael Jackson'ın ellerinde vitiligo izleri görmek mümkün.

Jackson, ayrıca vitiligo hastalığına sebep olduğu bilinen otoimmün bir hastalık olan lupusa da sahipti.

Jackson, ayrıca vitiligo hastalığına sebep olduğu bilinen otoimmün bir hastalık olan lupusa da sahipti.

Halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen lupus ise Jackson'ın yüzünde ve derisinde döküntüler oluşmasına neden oluyordu.

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Vitiligo hastalığını gizlemek isteyen Jackson, genellikle uzun kollu kıyafetler tercih ediyor ve makyaj yapıyordu.

Vitiligo hastalığını gizlemek isteyen Jackson, genellikle uzun kollu kıyafetler tercih ediyor ve makyaj yapıyordu.

Fakat Michael Jackson'ın giderek beyazlaşması, bazı tartışmalara da yol açıyordu. Kimileri bunu kendisinin bilerek yaptığını söylüyor ve beyazlamak istediğini iddia ediyordu.

Michael Jackson ise bütün bu iddiaları yalanlıyordu. Aradan yıllar geçse de komplo teorileri bir türlü bitmek bilmedi.

Michael Jackson ise bütün bu iddiaları yalanlıyordu. Aradan yıllar geçse de komplo teorileri bir türlü bitmek bilmedi.

Jackson'ın vitiligo hastalığı için kullanmış olduğu bir krem bulunuyordu. Bu krem, vitiligo hastalarının daha eşit cilt tonuna sahip olmasını sağlıyordu.

Jackson'ın kullandığı 'beyazlatıcı' kremin aslında vitiligo ile bir alakası olmadığı ve kendisini ağarttığı söyleniyordu.

Jackson'ın kullandığı 'beyazlatıcı' kremin aslında vitiligo ile bir alakası olmadığı ve kendisini ağarttığı söyleniyordu.

Söz konusu ilacın prospektüsünde ise ilacın yalnızca vitiligo hastalarının kullanıma uygun olduğu, 'vitiligolu deriyi çevreleyen normal deri renginin kalıcı olarak açılması amacıyla haricen

kullanıldığı' bilgisi yer alıyor. İlacın cilt ağartıcı olarak kullanılamayacağı bilgisi de belirtiliyor.

Tüm bu suçlamaların üzerine Michael Jackson, vitiligo olduğunu açıklamış ve ölümünün ardından otopsi doktoru da bunu doğrulamıştı.

Tüm bu suçlamaların üzerine Michael Jackson, vitiligo olduğunu açıklamış ve ölümünün ardından otopsi doktoru da bunu doğrulamıştı.

Jackson'ın yüzünde, göğsünde ve karnında vitiligo olduğunu söyleyen doktor, Jackson'ın söylediklerini doğrulamıştı.

Yıllar geçtikçe Michael Jackson'ın cilt rengi açılmıştı. Fakat bunun sebebi kullanılan kremler değildi. Aslında, cilt renginin açılması bu ağartıcı kremlerin kullanımına sebep olmuştu.

Yıllar geçtikçe Michael Jackson'ın cilt rengi açılmıştı. Fakat bunun sebebi kullanılan kremler değildi. Aslında, cilt renginin açılması bu ağartıcı kremlerin kullanımına sebep olmuştu.

Jackson, yalnızca cildinin açık renkli bölgeleriyle tüm cildinin eşit tonda olmasını istemesini anlayacağınız.

Tüm bunlar bir yana, Michael Jackson'ın bir de estetik operasyonlar ile kendini değiştirmek istediği söylenmişti.

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Michael Jackson'ın ilk estetik operasyonunu ise 1979 yılında, dans ettikten sonra burnunun kırılmasının ardından yaptırdığı belirtiliyor.

Michael Jackson'ın ilk estetik operasyonunu ise 1979 yılında, dans ettikten sonra burnunun kırılmasının ardından yaptırdığı belirtiliyor.

Tabii bu işlem sırasında burun kanatlarının daraltılmasını da istemiş. Fakat lupuslu bir insanın estetik operasyonlar yaptırması riskli olarak değerlendiriliyor.

Lupusu nedeniyle burnu tam olarak iyileşmeyen Michael Jackson'ın birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

Lupusu nedeniyle burnu tam olarak iyileşmeyen Michael Jackson'ın birkaç kez operasyon geçirmek zorunda kaldığı aktarılıyor.

Yani Michael Jackson'ın ne cildini ağartmasının ne de estetik olmasının sebebi beyaz olmak istemesi değil...

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