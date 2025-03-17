Beyaz Saray Sözcüsünden Fransa’ya Aşağılama: "Almanca Konuşmuyorlarsa Bizim Sayemizde"

Trump, NATO üyesi bazı ülkelere desteklerini kesebileceğini söylemişti. Trump’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Elon Musk da sahibi olduğu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Amerika’nın Avrupa’nın savunması için para ödemesinin mantıklı olmadığını” ifade etmişti.

Trump ve Musk’ın açıklamaları sonrasında özellikle bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin NATO’nun azalacak askeri gücü ile ilgili önlemler alacağı iddia ediliyordu.