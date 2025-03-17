Beyaz Saray Sözcüsünden Fransa’ya Aşağılama: "Almanca Konuşmuyorlarsa Bizim Sayemizde"
Beyaz Saray Sözcüsünden Fransa’ya Aşağılama: "Almanca Konuşmuyorlarsa Bizim Sayemizde"
Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesi sonrasında Beyaz Saray’ın sözcülüğüne atanan Karoline Leavitt, 2. Dünya Savaşı’ndaki Normandiya Çıkarması’na gönderme yaparak Fransa’yı aşağıladı.
Leavitt, “Eğer Fransızlar bugün Almanca konuşmuyorsa bu bizim sayemizde. Minnettar olmalılar” açıklamasında bulundu.
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Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına seçilmesi sonrasında NATO tartışması başlamıştı.
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ABD Beyaz Saray’da bugün ilginç anlar yaşandı.
Leavitt’in açıklamaları 👇
İkinci Dünya Savaşı’na göndermede bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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