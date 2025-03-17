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Beyaz Saray Sözcüsünden Fransa’ya Aşağılama: "Almanca Konuşmuyorlarsa Bizim Sayemizde"

Beyaz Saray Sözcüsünden Fransa’ya Aşağılama: "Almanca Konuşmuyorlarsa Bizim Sayemizde"

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2025 - 22:54

Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesi sonrasında Beyaz Saray’ın sözcülüğüne atanan Karoline Leavitt, 2. Dünya Savaşı’ndaki Normandiya Çıkarması’na gönderme yaparak Fransa’yı aşağıladı. 

Leavitt, “Eğer Fransızlar bugün Almanca konuşmuyorsa bu bizim sayemizde. Minnettar olmalılar” açıklamasında bulundu.

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Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına seçilmesi sonrasında NATO tartışması başlamıştı.

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanlığına seçilmesi sonrasında NATO tartışması başlamıştı.

Trump, NATO üyesi bazı ülkelere desteklerini kesebileceğini söylemişti. Trump’ın en yakınındaki isimlerden biri olan Elon Musk da sahibi olduğu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Amerika’nın Avrupa’nın savunması için para ödemesinin mantıklı olmadığını” ifade etmişti.

Trump ve Musk’ın açıklamaları sonrasında özellikle bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin NATO’nun azalacak askeri gücü ile ilgili önlemler alacağı iddia ediliyordu.

ABD Beyaz Saray’da bugün ilginç anlar yaşandı.

ABD Beyaz Saray’da bugün ilginç anlar yaşandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Avrupa Parlementosundaki Fransız bir üyenin ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığı yorumunu değerlendirdi.

Leavitt 'Adı bilinmeyen, düşük seviyedeki Fransız politikacıya şunu hatırlatmak isterim; Fransızlar Almanca konuşmuyorsa bu ABD sayesindedir. Minnettar olmalılıar.' dedi.

Leavitt’in açıklamaları 👇

İkinci Dünya Savaşı’na göndermede bulundu.

İkinci Dünya Savaşı’na göndermede bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Fransa’nın işgalden kurtulmasını sağlayan Normandiya Çıkarması 1944'te gerçekleştirilmişti.

Harekâta ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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