Beterin Beteri Var: Başlarına Gelen Fiyaskolar Sebebiyle Marttan Nisana Geçtiği İçin Şükreden 14 Kullanıcı!
Beterin Beteri Var: Başlarına Gelen Fiyaskolar Sebebiyle Marttan Nisana Geçtiği İçin Şükreden 14 Kullanıcı!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/tough...
Hepimizin bir ton derdi var ve bir ayı bitirip de 'ay bu ay şahane geçti' dediğimiz senaryo çok nadir gerçekleşiyor... Fakat ister inanın ister inanmayın; bu hayatta beterin beteri de var!
Sizin için geçtiğimiz mart ayını yaşadıkları fiyaskolarla mahveden 14 kullanıcıyı derledik! Hazırsanız başlıyoruz...🙈
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1. @mrcalmcarrot adlı kullanıcının annesi -artık nasıl mümkünse- yanlışlıkla iPad'ini fırına atmış...
2. @LUT0 adlı kullanıcı son dönemin en popüler eşyası olan hava nemlendirici buhar makinelerinden satın almış. Makineyi televizyonun altına yerleştirince temiz hava uğruna televizyonundan olmuş...
3. @--The_Cheshire_Cat-- adlı kullanıcı yeni aldığı bir şişe şarabı yere içirmiş. Dahası da var, yeni alığı gıcır gıcır beyaz ayakkabıları da çöp olmuş!
4. @squishydonkey adlı kullanıcı bir hevesle sabah kahvesini satın alıp arabasına geçerken hepsini döküvermiş... Ne sabahının tadı tuzu kalmış ne de arabasının! 😂
5. @maaalicelaaamb adlı kullanıcı hafta başından beri kullandığı termosunun dibinde onlarca karınca olduğunu fazlasıyla geç fark etmiş...🤮
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6. @courtroombrown15 adlı kullanıcı arabasında bıraktığı sodayı unutmuş... Ertesi gün arabasına döndüğünde ise patlayıp bütün arabaya saçılmış sodayla karşılaşmış! Arabanın yapışıklığını düşünmek bile istemiyoruz 😲
7. Reddit'te anonim bir kullanıcı, koca şişe tatlı ekşi sosu nasıl becerdiyse AirPods'larının üstüne bocalamış!fasada68
8. @fasada68 adlı kullanıcı yağ kızdırdığını unutup evden çıkınca mutfağından olmuş ama yine de ucuz kurtulmuş! 😮💨
9. Yabancıların konserve sevdası! @DontDrinkAcetone adlı kullanıcı neredeyse bitirdiği şeftali konservesinin içinde günlerce kendisinden saklanmayı başarabilmiş bir solucan bulmuş🤢
10. @mistahs adlı kullanıcının balığının içinden kanca çıkmış! İşte bazen de böyle ölmediğine şükrediyorsun herhalde 😮
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11. @coreytreverson1 adlı kullanıcı bir heves söylediği makarnanın içinden çıkan küçük yaratığı görünce iştah falan kalmamış tabi!
12. @melarlo adlı kullanıcı yeni alıp yıkamaya attığı pantolonun yanında bir de tüylü yorganı olduğunu fark etmemiş. Sonuç; asla kurtarılamayacak bir pantolon ve çöpe atılan para!
13. @x313 adlı kullanıcı bir minik böcek gördü diye ortalığı birbirine katmış...
14. @thetim adlı kullanıcı okçuluk becerilerini sergilemek için video çekmeye kalkışmış, çok da yetenekli olmadığını zor yoldan öğrenmiş. Ok telefonunu da kalbini de delip geçmiş😂
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