Beterin Beteri Var: Başlarına Gelen Fiyaskolar Sebebiyle Marttan Nisana Geçtiği İçin Şükreden 14 Kullanıcı!

Hepimizin bir ton derdi var ve bir ayı bitirip de 'ay bu ay şahane geçti' dediğimiz senaryo çok nadir gerçekleşiyor... Fakat ister inanın ister inanmayın; bu hayatta beterin beteri de var!

Sizin için geçtiğimiz mart ayını yaşadıkları fiyaskolarla mahveden 14 kullanıcıyı derledik! Hazırsanız başlıyoruz...🙈