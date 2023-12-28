Beslenme Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?
Beslenme Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?
Sen bize beslenme alışkanlıklarını söyle biz de sana beslenme rutinine neleri dahil etmen gerektiğini söyleyelim!
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1. Öncelikle kahvaltıyla başlayalım!
2. Kahvaltıdan 2-3 saat sonra acıktın, ne yersin?
3. Gün içerisinde hangisini daha fazla içiyorsun?
4. Hangisini tercih edersin?
5. Öğle yemeğini seçer misin?
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6. Bir ay içerisinde bunlardan hangisini daha fazla yiyorsun?
7. Peki tatlını seçer misin?
8. Son olarak bunlardan hangisini asla yemezsin?
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