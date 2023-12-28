Beslenme Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?

Senin beslenme rutinin oldukça sağlıklı olsa da eksik bir şey var, o da tam tahıllar! Sen çok fazla tahıl tüketmiyorsun o yüzden rutinine eklemende de fayda var. Beyaz ekmek ve beyaz pirinç yerine tam tahıl ürünleri tercih ederek lif, vitamin ve mineral alımını artırabilirsin. Yulaf, kahverengi pirinç, tam buğday ekmeği gibi tam tahıl kaynakları sağlıklı bir beslenme rutininde önemli bir yer tuttuğundan öğünlerinin yanında tercih edebilirsin. Sağlıklı öğünlerinin yanında eklediğin tahılların da vücudun için çok yararlı olduğunu unutma!