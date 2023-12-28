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Beslenme Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?

etiket Beslenme Rutinine Neyi Dahil Etmelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 18:01

Sen bize beslenme alışkanlıklarını söyle biz de sana beslenme rutinine neleri dahil etmen gerektiğini söyleyelim!

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1. Öncelikle kahvaltıyla başlayalım!

2. Kahvaltıdan 2-3 saat sonra acıktın, ne yersin?

3. Gün içerisinde hangisini daha fazla içiyorsun?

4. Hangisini tercih edersin?

5. Öğle yemeğini seçer misin?

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6. Bir ay içerisinde bunlardan hangisini daha fazla yiyorsun?

7. Peki tatlını seçer misin?

8. Son olarak bunlardan hangisini asla yemezsin?

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Kesinlikle sebze ve meyve!

Kesinlikle sebze ve meyve!

Senin beslenme rutininde çok fazla meyve ve sebze yok, bu yüzden rutinine renkli meyve ve sebzeleri yavaş yavaş ekleyerek o eksiğini tamamlayabilirsin. Hem ara öğün olarak tüketebilir hem de ana öğünlerinin içerisine farklı tariflerle entegre ederek çok leziz yemekler yapabilirsin. Sebze ve meyveyi çok sevmiyorsan da yemek tariflerine az az katarak kendini alıştırabilirsin çünkü farklı renkte sebzeler ve meyveler tüketmek, çeşitli vitamin, mineral ve antioksidanları almana yardımcı olacaktır. Her renkteki sebze ve meyvenin farklı besin profili olduğundan mümkünse her öğünde farklı renkte sebzeleri ve meyveleri tercih edebilirsin.

Kesinlikle protein kaynakları!

Kesinlikle protein kaynakları!

Senin beslenme tarzına kesinlikle daha fazla eklemen gereken şey protein kaynakları. Peki nedir bu protein kaynakları? Et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, tofu gibi çeşitli proteinleri tüketebilirsin. Bu protein kaynaklardan birini en azından öğünlerinin içerisine koyarak beslenme rutinini daha sağlıklı hale getirebilirsin. Öğünlerinin içerisine eklediğin protein kaynaklarıyla kas gelişimini artırabilirsin. Aynı zamanda protein kaynakları genel vücut fonksiyonları için de oldukça önemli olduğundan daha fazla yer vermen gerektiğini unutmamalısın.

Kesinlikle tam tahıllar!

Kesinlikle tam tahıllar!

Senin beslenme rutinin oldukça sağlıklı olsa da eksik bir şey var, o da tam tahıllar! Sen çok fazla tahıl tüketmiyorsun o yüzden rutinine eklemende de fayda var. Beyaz ekmek ve beyaz pirinç yerine tam tahıl ürünleri tercih ederek lif, vitamin ve mineral alımını artırabilirsin. Yulaf, kahverengi pirinç, tam buğday ekmeği gibi tam tahıl kaynakları sağlıklı bir beslenme rutininde önemli bir yer tuttuğundan öğünlerinin yanında tercih edebilirsin. Sağlıklı öğünlerinin yanında eklediğin tahılların da vücudun için çok yararlı olduğunu unutma!

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